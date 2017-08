Clivatti: "es la chance de tener una diputada rafaelina"

"Esta mañana le decíamos a los chicos en el debate del que participamos que cuando ingresen al cuarto oscuro, no van a conocer a ninguno de los casi 60 candidatos a diputados que van a tener. Pero a mí me pueden encontrar en la calle, en un supermercado, en la municipalidad... Es la chance que tenemos de que haya una diputada rafaelina en el Congreso". Con esta frase, Claudia Clivatti, segunda candidata por "Vamos Juntos", presentó su lista junto a quien encabeza la nómina, Mario Deschi.Justamente, Deschi indicó que "somos un frente constituido por dos partidos a nivel nacional y también en las localidades en donde presentamos candidatos a concejales. No lo hicimos en Rafaela, porque quería que Claudia me acompañara, porque creo que iba a hacer una buena elección".Deschi dijo ser "peronista, pero no comulgo con el pejotismo que está liderando ahora el partido. Soy presidente del partido PAIS de Santa Fe y fui fundador del Frente para la Victoria con Néstor Kirchner, de Cambiemos hace dos años y también de la Coalición Cívica y la desactivé en 2011. He sido armador de muchas cosas. He participado en varias listas, siempre acompañando. Mi proyecto siempre fue que vayan los mejores y me he equivocado. Por eso decidí salir yo"."Tenemos muy claro que la Argentina está muy complicada económicamente, por más que digan que van a salir brotes verdes y que habrá lluvia de inversiones. Santa Fe tiene un problema muy grave de inclusión política y social, porque tiene un presupuesto de 54 mil millones de pesos, pero no se ve. Se inauguró el Hospital de Ceres y costó 180 millones. Es nada comparado con el dinero que se maneja", señaló y agregó: "como diputados nacionales, tenemos que hacer lobby por nuestra provincia. Esto significa que, por ejemplo, busquemos que haya beneficios fiscales para que haya inversiones en la Provincia de Santa Fe, en todas las localidades: Tostado, Vera, Santa Fe Capital. Queremos que Santa Fe vuelva a ser lo que fue. Producimos mucha plata, que se la entregamos a la Nación y recibimos muy poco. Tenemos la luz más cara del país y no es solo culpa de la Nación, sino de la Provincia que cobra muchos impuestos". "Creo que hay que dar mucha esperanza. Hay que cambiar de verdad y no volver a poner a los mismos", completó.Clivatti, por su parte, dijo estar agradecida por esta oportunidad: "sobre todo, es un reconocimiento al trabajo social, sobre la violencia de género (tenían un cartel con el teléfono 144 para comunicarse por algún caso) al trabajo sobre adicciones que uno ha venido haciendo. Cuando me propuso esto Mario, vi que esto era también una oportunidad para Rafaela, porque no tenemos candidatos. Y también, darle un lugar importante a la mujer. En el debate vimos una triste imagen: 8 candidatos y una sola mujer. No puede ser que de las 20 listas, encabecen solo cuatro mujeres. Y el resto, no tiene chance: hoy solo tiene oportunidad Natalia Enrico. La lucha es cada vez más intensa".