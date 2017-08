Para no ser pobre, una familia necesita $ 15.373

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Una familia tipo necesitó en julio $ 15.373,33 para cubrir la canasta básica total y no ser considerada pobre, estimó ayer un informe de la Confederación General del Trabajo (CGT), el cual calculó que la inflación de julio fue de 1,97%.Según datos publicados por la central obrera, un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos precisó para no caer en la pobreza un ingreso de $ 505,42 por día, lo cual representó una suma de $ 15.373,33 mensuales. Esa misma familia debió contar con un ingreso de $ 6.834,08 para no encontrarse en la indigencia y cubrir los gastos de la canasta básica alimentaria.A su vez, necesitó un ingreso de $ 224.68 diarios, de acuerdo con el análisis del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT. En el caso de un adulto, la entrada necesaria fue de $ 5.064,74 para no ser pobre, es decir, $ 166,51 diarios. Estimó, además, que esa persona necesitó contar con un ingreso de $ 2.190,48 para no ser indigente, lo cual representó un gasto de $ 72 por día. La CGT calculó también que la inflación del mes pasado fue de 1,97%, mientras la interanual llegó a 26,94%.El INDEC dará a conocer la semana próxima los datos del Indice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional correspondientes a julio. La primera edición de ese sistema de precios arrojó una suba de 1,2% en junio, el nivel más bajo del año, según el organismo que conduce Jorge Todesca.