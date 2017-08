Para Triaca, reforma laboral no va a precarizar el trabajo

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó ayer que si el Gobierno avanza con una reforma laboral "no se va a precarizar el trabajo de nadie" y que la norma que se impulse será "consensuada entre todos los sectores". "Definitivamente garantizo que si hacemos una reforma laboral no se va a precarizar el trabajo de nadie", sostuvo Triaca, luego de que el presidente Mauricio Macri confirmó que está en la agenda del Gobierno producir modificaciones a la regulación sobre el trabajo.Triaca también señaló que "hay que descartar cualquier reforma no consensuada entre todos los sectores" involucrados y desestimó que se busque imitar las modificaciones legales que introdujo Brasil. "La reforma en Brasil se adecua a lo que quiere hacer ellos, no a lo que necesitamos nosotros", explicó Triaca en declaraciones a FM Blue. En tanto, el ministro señaló que "para tener una sociedad equitativa tenemos que discutir que privilegios va a ceder cada sector".