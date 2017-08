Periodista asegura "no estoy bien económicamente"

Samuel "Chiche" Gelblung habló con su colega Mauro Viale y comentó que no está pasando un buen momento. También criticó a Mauricio Macri y dijo que le creyó en la campaña lo que decía. Por otra parte, arremetió contra los "periodistas alcahuetes del gobierno".

Entrevistado por Mauro Viale, el periodista Samuel "Chiche" Gelblung habló de todo: de su situación económica, de la gestión de Mauricio Macri y hasta de sus colegas a quienes trató de "alcahuetes".

Cuando el entrevistador le consultó por su situación económica, respondió que se encontraba en una situación mala y de la que no prefería ahondar más en detalles. También dijo que no podía creer "lo que escriben" los periodistas que dicen que el "dólar sube por culpa de Cristina. Es un delirio", y agregó "no va a ganar la presidencia, como máximo gana dos bancas en el Senado".

Por último, "Chiche" Gelblung remató que (algunos periodistas) son "muy alcahuetes del gobierno, muy". Además, sobre la gestión de Cambiemos opinó que "no están haciendo las cosas bien", y que a Mauricio Macri le creyó cuando dijo que "el tren de la historia está pasando y hay que subirse. Yo le creí y no lo hicieron".