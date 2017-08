"Lapegüe con su Lape band" en el Belgrano

El próximo sábado 2 de septiembre -en horario a confirmar- se realizará el evento "Lapegüe con su lape band" y un show unipersonal, en el Cine Teatro Belgrano, organizado por LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) Rafaela. El precio de las entradas generales es de 300 pesos y las plateas en las primeras filas $ 400; platea alta $ 200.

Se trata del periodista televisivo (TN) y radial (la 100) Sergio Lapegüe, quien con su banda musical interpretará diversos géneros, entre ellos el rock, como así también interactuará con el público, que seguramente asistirá en buen número, con anécdotas sobre tu actividad profesional.

Lo recaudado será destinado para financiar sus actividades (iniciadas en 1963) a la comunidad carente de recursos económicos y sin obra social, estando dirigido este evento para toda la familia, de ambos sexos y cualquier edad.

Por este motivo, LALCEC Rafaela ha armado una carpeta de presentación, a la que también tuvo acceso un cronista de LA OPINION, con detalles de sus objetivos y actividades permanentes, la actual comisión directiva presidida por Javier Weiner, sus ingresos, entre otros.

En este sentido, están ofreciendo a los interesados (empresas, comercios, profesionales) distintas alternativas para ser sponsors de esta movida con paquetes sugeridos: previa al evento con auspicios en los medios de comunicación y web locales, en el Cine Belgrano y post evento.



DONACION

Por otro lado, la tesorera de esta asociación civil sin fines de lucro Paula Giorgetti adelantó a este diario la inminente donación al Hospital de tres aparatos: un traductor lineal (detectará los nódulos en ecografías mamarias), una aguja trucut automática (para punción de biopsia mamaria) y una pinza de biopsia con trucut de cáncer de cuello uterino (para detención temprana de cáncer de cervix).



EL MUSICO

“Estoy a las apuradas”, dice un Sergio Lapegüe que camina entre apresurado y ansioso. Es que faltan pocos minutos para que salga al escenario con su banda, Lape Band, y la adrenalina le pega en el cuerpo. “Además estoy con mucho trabajo, por suerte”, explica mientras pide un vaso de agua y una gasa porque se cortó el labio. “Quizás me mordí muy fuerte por los nervios”, reflexiona. El escenario, ese espacio gigante, intimida. Incluso para alguien como él que tiene tantos años de profesión en los medios. El creador de "Prende y apaga" comenzó su carrera como asistente de producción y hoy es uno de los conductores más famosos de la televisión. Demostró que se puede contar noticias con un estilo ameno y distendido. Y la gente lo quiere por eso. “Sergio, Sergio, acá”, le grita un grupo de mujeres cuando el conductor aparece en escena en Mar del Plata.

Fiel a su estilo, saluda, hace chistes e interactúa con la gente: “Levante la mano los que comenzaron sus vacaciones hoy”, dijo poco antes de comenzar a tocar.

Interpretó las canciones “La flor más bella”, “You´re sixteen, you´re beautiful and you´re mine”, “Juntos a la par”, “Hit the road Jack”, entre otras tantas que invitaron a cantar y bailar al público. (Fuente: diario Clarín, 14/02/16).