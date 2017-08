Preocupa el estancamiento de la actividad comercial

En una nueva edición del informe desarrollado por el Observatorio Comercial del CCIRR junto a la Universidad Católica de Santiago del Estero -UCSE-, correspondiente al segundo trimestre del corriente año, las ventas del sector comercial no logran repuntar. En esta oportunidad, el relevamiento alcanzó a 97 comercios de diferentes rubros distribuidos en 15 barrios de la ciudad.

Las conclusiones del informe reflejan una importante preocupación, ya que solo el 36% de los comerciantes encuestados logró vender más que el mismo trimestre del año pasado, que en términos de ventas, fue el peor del 2016. Cabe recordar que en ese momento, el 51% de los comercios relevados había vendido menos que en igual período de 2015.

Si bien se mantienen las expectativas positivas para los próximos meses (el 55% espera un mejor tercer trimestre), inquieta que las señales de recuperación que se manifestaron en el tercer y cuarto trimestre de 2016, se frenaron al inicio de este año y no lograron recuperarse en el transcurso del semestre.

La mala situación comercial ya se vio reflejado también en el cierre de comercios de larga trayectoria en la ciudad: en todos los casos, se destacó la caída en las ventas como uno de los factores principales para bajar las persianas.



CASI TODO CON TARJETA

Respecto a los medios de pago, los resultados arrojan que el pago con tarjetas de crédito y débito ha representado entre el 60 y el 70% de las ventas para el 30% de los comercios encuestados. El grupo de empresas que concretan esta proporción de ventas bajo la mencionada modalidad de pago ha ido creciendo trimestre a trimestre, ya que en los primeros meses del 2016, eran sólo el 22%.



SITUACION A NIVEL NACIONAL

Según los datos publicados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 1,4% en junio frente a igual mes del 2016 y acumulan una baja anual de 3% para el primer semestre del año. Desde dicha entidad señalaron que si bien el mercado minorista estuvo más tibio en el sexto mes el año, dicho comportamiento no alcanzó para superar los niveles de 2016. Al respecto, indicaron que los comercios lanzaron promociones agresivas, con descuentos y buenas facilidades de pagos para atraer la venta, lo que permitió movilizar el consumo en junio. No obstante ello, aclararon que dichas estrategias son un sacrificio porque las realizan cediendo rentabilidad.