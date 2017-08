Debates: habrá solo dos y en escuelas

A tan solo 12 días antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, solo hay dos debates organizados. Ambos, se realizarán en establecimientos educativos.

Hoy, a partir de las 20:30, se desarrollará el primero de ellos. Será en la EET Nº 460, "Guillermo Lehmann". No están los 20 precandidatos invitados, sino que asistirán algunos. Podrán participar también alumnos de otras escuelas, de cuarto y quinto año, que son los que tienen la posibilidad de ejercer el derecho cívico del voto.

Por otra parte, el lunes 7, ya en el tramo final de la campaña electoral, se realizará otro a las 14:45 en la ESSO Nº 376, "Joaquín Dopazo". La particularidad que tendrá esta actividad es que sí podrán participar todos aquellos que competirán en el acto eleccionario del domingo siguiente.

Seguramente, los candidatos aprovecharán esta oportunidad para acercarle su punto de vista y sus propuestas al público en general, pero particularmente, a los jóvenes que recién darán sus primeros pasos en la vida política.

Es para destacar que sean dos establecimientos educativos los que se encaren desde allí esta clase de actividades, demostrando una vez más que las escuelas siguen siendo espacios abiertos a nuevas experiencias, no solamente pedagógicas.

Si bien se especuló con la posibilidad de que el Círculo de la Prensa de Rafaela (CPR) organizara uno, finalmente no se concretó y posiblemente quede para las generales de octubre.

Por otra parte, el que estaba planificado para este viernes, organizado por Sergio Zenklusen y Bryan Mayer, luego de la polémica desatada por las declaraciones en las redes sociales de este último, quedó en la nada.