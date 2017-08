Adhesión a la Semana de la Lactancia Materna

Con sendos informes de prensa el Concejo Municipal y la Municipalidad local adhieren a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, documentos que se reproducen seguidamente. Del 1 al 7 de agosto se desarrolla la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual este año lleva el lema “Construyendo alianzas para proteger la lactancia: por el bien común, sin conflictos de intereses”.En esta semana, el mensaje clave es que el éxito en la lactancia materna no es responsabilidad exclusiva de una mujer, la promoción de la lactancia materna es una responsabilidad social colectiva.A nivel local, el Concejo Municipal aprobó, en 2016, la Ordenanza Nº 2580, para adherir así a esta importante fecha e incentivar en nuestra ciudad la realización de actividades que difundan los beneficios de la lactancia materna:La lactancia materna no es un asunto solo de la madre, es responsabilidad de toda la sociedad. Deben abrirse oportunidades reales para que todas las madres puedan amamantar. Esto requiere que los distintos sectores asuman sus responsabilidades: los gobiernos, sistemas de salud, empresas, familias y comunidades.Las prácticas óptimas de lactancia materna benefician a todas las madres, niñas y niños, independientemente de dónde viven o de su nivel de bienestar económico. En particular, se considera que la lactancia materna exclusiva es la piedra angular de la supervivencia y la salud infantil, ya que no sólo proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento durante los primeros seis meses de vida, sino también la protección frente a muchas enfermedades infantiles que ponen en riesgo la vida, y protege frente a algunas enfermedades no transmisibles más tarde en la vida.La lactancia materna contribuye al desarrollo del niño, al logro educativo y al bienestar económico.Fuente consultada: Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.La Municipalidad local adhiere a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992, y se celebra del 1 al 7 de agosto en más de 120 países. Este año, el lema es Construyendo alianzas para proteger la lactancia materna: por el bien común, sin conflictos de intereses. Se relaciona con la creación de alianzas necesarias para lograr el Objetivo 17° de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.Recuerda además que la leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia y el país, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente. La Municipalidad de Sunchales promueve e incentiva la Lactancia Materna Exclusiva hasta los seis meses y como alimentación complementaria hasta los dos años de vida.