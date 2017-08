Una muestra de que se mira para otro lado

Visito bastante seguido el pueblo de Susana, cercano a Rafaela, debido a que allí viven mi hermana y mi hija y un grupo de amigos y realmente en un principio cuando observé la cava, pensé que sería un problema ocasional, que procederían a solucionar las autoridades de turno.Ante las continuas visitas, vi que no se producía ningún cambio y fue cuando empecé a preguntarme si habría alguien a quien le importara el nivel de contaminación que representaba esa “cava”.Para quien no sabe, la cava es un lugar de mucha profundidad, rodeado de viviendas en donde se tira mucha basura y se llenó de agua por las lluvias y así quedó desde hace mucho tiempo. Me pregunto: ¿cómo el Presidente comunal no advierte el peligro de esta cava para todos los vecinos? Si una criatura se acerca y cae, se ahoga en un mínimo descuido, aparte es agua estancada, sucia y no se sabe qué hay en el fondo. ¿No descubrió el valor del cuidado del medio ambiente, siendo la actual autoridad de un pueblo que depende de las medidas que él adopte? Personalmente creo que debe tomar medidas con el apoyo de gente que pueda aportar de qué manera se puede solucionar un problema tan grave… es una dificultad que no admite demoras ya que hablamos de la salud de la gente. Debe haber recursos para desagotar esa cava y mantenerla limpia.Aclaro que no me importa el color político de la autoridad de turno, pero sí me importa que se le busque un medio para que los vecinos puedan vivir más tranquilos y con una higiene ambiental más garantizada. ¿Es que no piensa la plaga de mosquitos, lo que representa para ese lugar? Es un foco de enfermedades y sino pregúntele a los ambientalistas.En otro orden de cosas, no entiendo cómo sacó toda una gran hilera de árboles en la zona sur, cuando se dice que en los límites de los campos sería muy conveniente tener barreras ecológicas, que minimicen el efecto de las fumigaciones y el efecto de los vientos sobre la población. No creo que en ese lugar los árboles representaran un peligro para nadie.No entiendo si vivo en un mundo diferente o las personas que me rodean no escuchan los consejos de los que saben. Cuándo será el día en que los políticos asuman sus cargos para cumplir los deseos del pueblo y no enmascarar la realidad con revestimientos deplorables y poco duraderos.Los susanenses merecen vivir en un lugar que se los cuide y proteja con medidas contundentes y duraderas, como cualquier población de este querido país.Solicito como ciudadana de este país que los políticos dejen de hacer campañas mentirosas y llenas de promesas que son solo promesas, y que se den cuenta que la gente se cansó de las mentiras, de los engaños, de los revoques que se caen rápidamente y que hagan, muestren, construyan. Esa es la mejor propaganda. Qué quiere prometer Cristina que en tantos años hizo tan poco, Massa que estuvo con Cristina tantos años y en el ANSES y no hizo nada, los gremialistas ¿son capaces de renunciar a todas las riquezas que lograron y donarlas a los trabajadores que tanto dicen defender? Macri tuvo poco tiempo, es cierto, pero no hablen, hagan, los de izquierda dejen de hacer propaganda de tanto amor al pobre y Del Caño ya que tanto ama a los pobres, que done gran parte de su sueldo a ellos que tanto dice defender.Presidente comunal de Susana solucione el problema de fondo y no siga con los atajos, que esa cava es un centro de contaminación y los árboles son necesarios y no descartables y aclaro que sé de la propuesta de cambiar árboles por las tormentas, pero también sé que se debe hacer un estudio exhaustivo de las especies y del suelo antes de tomar esas medidas y al menos conversarlas con los vecinos que quedan totalmente desprotegidos en caso de tormentas. Espero ir a Susana y ya no ver esa cava con tanta agua contaminada que perjudica a todos los vecinos. Por favor no mire para otro lado. Esta es mi opinión y la digo con toda franqueza y si usted tiene un proyecto bien diagramado y urgente para dar solución a estas dificultades, dé a conocerlo para evitar críticas injustas y desde ya lo felicito, pero la solución debe ser inmediata, para bien de todos los pobladores de esa localidad.