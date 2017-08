AMIA: Acto recordatorio

En la Sinagoga Barón Hirsch se llevó a cabo el acto en recordación al vigésimo tercer aniversario del atentado a la AMIA. Se concretó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. El Oficiante religioso Luis Liebenbuk pronunció Salmos bíblicos (David), una Oración recordatoria (Hazkará) y un Kadish colectivo, oración que oficia de doliente recordación a los muertos en el atentado (Al Malé Rajamim).Zulma Singer de Mitnik, miembro de la Comisión Directiva de la Kehilá local, se refirió al tema… entre otros conceptos... "las víctimas de la AMIA iban a concretar sus sueños cuando la bomba asesina, aquel 18 de julio, truncó las 85 vidas, eran sólo hombres y mujeres de trabajo, no llevaban armas, no libraban ninguna batalla”. Gabriel García Márquez escribió: "La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”.Por todo eso, debemos luchar por la memoria y por la justicia, para que de una vez por todas podamos tener un país que los argentinos nos merecemos, solo así podremos decirle al terror, a la impunidad y a la falta de justicia, lo que los deudos repiten cada año:Por último se leyeron palabras de Sofía Kaplinsky de Guterman, (moisesvillense), mamá de Andrea:“23 años sin ti. Tu silla sigue vacía. La casa, parece umbría sin los ecos de tus risas. Tu rostro, con tu sonrisa congelada en el tiempo, nos mira desde todas las fotos. Estás igual a como eras, sólo nosotros cambiamos transformados por el paso del tiempo. 23 años de lucha por justicia, por saber la verdad, para condenar a tus asesinos con todo el rigor de la ley. Que el paso del tiempo no nos gane, Andrea. Que los que deben investigar y esclarecer la muerte de tantas víctimas, tengan bien en claro que los muertos tienen el derecho a tener derechos. 23 años sin ti. Mientras nuestro dolor y nuestro amor se agigantan y la justicia sigue oculta, la impunidad nos va deglutiendo año tras año. Así estamos. Así nos quieren ver. Así les importa. ¡No bajaremos los brazos aunque nos roben las esperanzas!”.