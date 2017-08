Iluminación en Maggi: está casi terminado el tramo

El intendente Luis Castellano, junto con el concejal Jorge Muriel y el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, recorrieron la obra de avenida Luis Maggi, que consiste en pavimento de doble carril con cantero central e iluminación."Está prácticamente terminado el tramo desde avenida Italia hasta las vías del ferrocarril, y cuando todo esté terminado, traerá un cambio muy importante para el tránsito y la seguridad; la obra produjo, lógicamente, algunos espacios oscuros, por eso estamos adelantando la etapa de las luces: estamos instalando ahora unas 40 columnas con 80 luminarias", especificó Ambort.Por su parte, el concejal Jorge Muriel comparó esta obra con la recientemente inaugurada prolongación de avenida Italia, y agregó: "estamos trabajando aquí para dar respuesta a un reclamo de los vecinos, acompañando la gestión de Castellano y constatando que los trabajos se realicen"."A esta obra la venimos gestionando junto con el senador Omar Perotti a nivel nacional desde el Programa de Mejoramiento Barrial", manifestó Castellano. "Esta clase de obras es muy costosa, requieren mucha gestión además del trabajo en sí, y para mí es fundamental el acompañamiento del Concejo, que sume voces para reclamar por esta clase de mejoras, por eso hemos venido a recorrerla con el concejal Jorge Muriel"."Los vecinos nos demandaban más seguridad aquí, porque el sector, al estar en plena obra, estaba oscuro; por eso hay un gran esfuerzo de Luis Ambort y su equipo de Electrotecnia para dar luz a todo este tramo, aunque la obra todavía no esté finalizada", explicó el primer mandatario."Les pedimos paciencia a los vecinos: en pocos días más tendremos la iluminación finalizada, y también pedimos paciencia a los vecinos del barrio San José, porque aún no hemos llegado ahí con los trabajos: queremos que primeramente se termine el nuevo desvío de tránsito pesado, porque si inauguramos la pavimentación de avenida Maggi y el nuevo desvío no está terminado, por acá van a seguir transitando los camiones pasantes, y van a romper la obra", señaló el titular del Ejecutivo."Queremos que cuando terminemos esta obra ya esté finalizado el desvío de tránsito pesado, y ahí sí aprovechar esta mejora exclusivamente para el tránsito barrial y ciudadano", puntualizó.