La competitividad, eje de la reunión de ARDI

En lo que fue el segundo encuentro plenario, los dirigentes industriales de la región centraron sus planteos en la falta de rentabilidad empresarial en el marco de un contexto macro-económico complejo. La caída del nivel de actividad en la mayoría de los sectores productivos, el incremento del costo energético, la elevada presión fiscal y el cada vez mayor impacto de los costos laborales no salariales fueron los factores más mencionados por los empresarios que participaron del evento.

En consonancia con el escenario nacional, se observaron con preocupación los retrocesos de producción de la industria textil, calzado, papel y cartón, edición e impresión, muebles, refinación de petróleo, la fabricación de ciertos bienes de capital y una porción importante del sector fundidor. De igual manera, se destacó la responsabilidad empresarial respecto al cuidado del empleo y se reconocieron las mejoras de los sectores productivos vinculados al agro y la construcción.

Respecto a los costos laborales, los industriales sostuvieron su reclamo al gobierno provincial para que adhiera a la ley 27.348, complementaria de la ley de riesgos del trabajo. No obstante ello, se manifestó la necesidad de que dicha adhesión sea acompañada por el gobierno nacional con un fortalecimiento de las comisiones médicas en el territorio provincial. En línea con los aspectos laborales, también se cuestionó el hecho de que los empleadores deban cargar, por ley, con los costos que ocasionan las enfermedades y accidentes inculpables, que deberían ser cubiertos por la seguridad social.

El aumento de los costos energéticos no pasó desapercibido, y gran parte de los presentes indicó que el impacto de dicha variable en los costos está generando una importante erosión de rentabilidad. En la misma línea, los industriales en su conjunto coincidieron en que es necesaria una reforma tributaria integral, dada la excesiva presión de los impuestos sobre el sector formal de la economía.

En otro orden, los empresarios resaltaron la importancia de fortalecer la vinculación con la educación técnica, señalando a las prácticas profesionalizantes como el puente para dicha relación. También se destacó la necesidad de seguir con detenimiento las tendencias tecnológicas que modificarán la forma en que se produce y agrega valor. Al respecto, durante el encuentro se ponderaron positivamente los proyectos en los cuales participa INTI Rafaela, como ser la puesta en marcha de un Centro Tecnológico para brindar servicios de fabricación de prototipos, matricería, y nuevas piezas mediante la utilización de impresoras 3D; y la adquisición de un tomógrafo para uso industrial (el primero en Argentina).

En representación del CCIRR participaron Rubén Burkett, Adolfo Hartmann, Diego Turco, Gabriel Rivarossa e Iván Acosta. Además, asistieron representantes industriales de Tostado, Sunchales, San Carlos, San Jorge, San Vicente, San Guillermo, Sastre, Bouquet, Ramona, Zenón Pereyra, Esperanza, El Trébol y Gálvez. Al inicio de la actividad, los referentes de ARDI, encabezados por Miguel Roatta, titular de Agro Ar y presidente de la Comisión de Industrias de San Vicente, agradecieron el acompañamiento del municipio local representado por su Intendente, Enrique Marucci y lamentaron la ausencia de funcionarios políticos provinciales y nacionales, que por diferentes razones, políticas y de agenda, no asistieron al evento.



AGENDA PREVIA

De manera previa al encuentro plenario, un importante grupo de industriales recorrió la tradicional fábrica de pastas frescas Rosetti y la escuela técnica Nº 475 Ingeniero Francisco Zimmermann.