Para el sábado 5 de agosto se anuncia el festejo del día del niño en esta localidad.Ese día se le va a dar a los niños, chocolate con tortas, habrá juegos inflables, cuatriciclos , toro mecánico y otros, esta vez no habrá juguetes, como todos los años para evitar disconformidades.El evento se llevará a cabo en la pista Zadock Khan a partir de las 14 horas.Días pasados desde esta sección comentábamos la prohibición por parte de directivos del Club de la localidad a un grupo de chicas que practican fútbol femenino a ingresar al predio. Este hecho fue comentado al Ministro de Acción Social de la Provincia, Jorge Alvarez y al director de deportes de la Provincia, Carlos Iparraguirre en Sunchales cuando justamente entregaban aportes a clubes de toda esta región, a fin de que tomaran cartas en el asunto dado que esa cartera está propiciando las actividades en estos centros como medidas de contención a la juventud de las localidades santafesinas, como es el caso de Colonia Raquel que recibió un subsidio de casi $ 1.000.000 para la puesta en marcha de la localidad.En el caso de Palacios días pasados el entrenador de las chicas en cuestión hizo una presentación ante la policía local denunciando al presidente, extensible a la comisión directiva del club sobre la prohibición y cuando las chicas ya habían juntado el dinero para pagar la luz, manifestaban que el presidente no les respondía el teléfono, hecho similar que ocurrió cuando se lo llamaba para que la institución colabore en las fiestas patronales, tampoco le devolvió los seis llamados a Lucas Bussi, actual tesorero y próximo presidente comunal ya que en Palacios hay lista única.Por otra parte, hace pocos días atrás cuando visitó esta corresponsalía el Jefe de Policía del departamento San Cristóbal, Fabián Forni quien se ofreció a dar charlas en las escuelas de la localidad sobre seguridad, drogadicción, leyes de convivencia y otros temas. Esta actividad el alto funcionario policial la viene desarrollando con gran concurrencia de padres inclusive en el ámbito del departamento San Cristóbal . Se le comentó este hecho auspicioso a un cooperador para que trasladara la inquietud a la Directora de la Escuela Francisco Ramírez, quien dijo no estar interesada en la sugerencia de Forni ya que tenía muchos proyectos en la cabeza según nos manifiesta nuestro interlocutor miembro de la cooperadora.En ambos casos, sobre el presidente del Club Unión de Palacios y la directora de la Escuela Francisco Ramírez, abogados consultados en Santa Fe estarían analizando entre otras cuestiones legales cargos por discriminación ante el INADI por estas y otras reiteradas acciones similares.