Cinco trabajadores con amor se refieren a la profesión elegida

Hoy en nuestro país se celebra el Día del Trabajador Hotelero-Gastronómico. La fecha comenzó a recordarse el 2 de agosto de 1948. Ese día, se constituyó la Federación Obrera Argentina de la Industria hotelera (FOAIH), lo que significó que se agruparon todos los gremios de las ramas hoteleras y gastronómicas constituidas en todo el territorio nacional a lo largo de más de 40 años.En nuestra ciudad la fecha es recordada, y celebrada, por una importante cantidad de trabajadores que se desenvuelven en esta especialidad.A modo de reconocimiento LA OPINION entrevistó a trabajadores locales que cumplen diversas funciones en esta amplia rama y en la conversación con los cinco entrevistados se encuentran amplios puntos de coincidencia.Todos han puesto de relieve su íntima satisfacción por la tarea que desempeñan, el amor a esa profesión y la manifiesta voluntad de servir del mejor modo posible a pasajeros y comensales.es un popular mozo que se desempeña en un reconocido comedor del Bv. Roca, con satisfacción puso de relieve que "con el mismo patrón hace 44 años que trabajo, empecé con ellos cuando tenía 13 años, gastronómicamente son 33 años, porque durante los primeros 11 años estábamos en la estación de servicio en Susana -tenían estación de servicios y comedor-; cuando vinimos a Rafaela, empezamos en La Querencia, estuvimos cuatro años, otros cuatro estuvimos en el Aero Club, en el club Ben Hur también cuatro años."Luego tuvieron la oportunidad de alquilar otro local, y terminó comprándolo, es el local actual en el que hace 22 años que estamos".En cuanto a su labor recordó que "en los primeros años estaba en la caja durante la semana y sábados y domingos hacía de mozo; luego me dediqué diariamente a la atención de los comensales, tarea en la que estoy en la actualidad".Enfatizó que la tarea "la hago porque me gusta, es un trabajo muy sacrificado, en el que no hay sábados, domingos o feriados; muchas veces hay que relegar los compromisos familiares". Pero reconoció que si debiese volver a empezar esta es la tarea que elegiría, "me gusta, lo hago con cariño", y reconoció que cuenta con el apoyo incondicional de su familia.También se mostró muy satisfecho con la relación que se entabla con la clientela, ya sea los habitué de nuestra ciudad y la zona, como también aquellos que provienen de ciudades alejadas y anualmente suelen hacer un alto en Rafaela y concurrir siempre a ese comedor.Nos visitaron un maestro pizzero, Rubén Berón, una mucama, Mirta Lederos y una cocinera Eugenia Rodríguez, quienes nos impusieron de sus actividades.señaló que "en realidad comencé cocinando pescado, me trajeron los dueños de la pizzería a cocinar pescado, luego cerraron el comedor y me llevaron a la pizzería. Me enseñaron a hacer la masa".Con convencimiento enfatizó que "si tuviera que volver a comenzar elegiría ser pizzero, porque me gusta mucho lo que hago"."Si bien trabajo domingos y feriados, no me impide la relación familiar. Mi familia la formé aquí, en Rafaela, tengo mi casa, tengo nietos y mi esposa me acompaña mucho, eso es importante, porque comprende que debo trabajar de noche".También señaló, con alegría, el reconocimiento que la clientela expresa, transmitiéndoselo además a través de los mozos, quienes siempre hacen conocer las felicitaciones.hizo saber que a esta tarea "ingresé de una manera casual porque estaba necesitando el trabajo y en ese momento, el que era gerente del hotel era amigo de una persona conocida y por intermedio de él comencé a trabajar y sinceramente nunca supuse que iba a trabajar tantos años, siempre creí que era un trabajo más temporal, hace 20 años que estoy en esto, soy como parte de la institución. En mi trabajo, yo tengo una relación constante con el pasajero, si vos no estás pregunta por vos, ¿qué pasa? ¿está de franco? ¿está de vacaciones? te reconocen como persona, más allá de que seas la mucama de tal piso del hotel, te reconocen por nombre, eso es una valoración."Te hace sentirte parte, y creo que nos reconocen más a las mucamas que a quienes están en la administración, ya que el trato es más continuo y absolutamente directo, ese ida y vuelta nos ayuda mucho a nosotros para ir mejorando ciertas cosas, si uno tiene la capacidad de escuchar lo que el pasajero dice, porque hay cosas que uno venía haciéndolo de una forma y puede modificarlo para mejorar, y el pasajero lo hace saber porque reconoce nuestro trabajo, hay excepciones, como en todas partes".En cuando a pasajeros famosos que se alojaron en el hotel en el que trabaja rescató inmediatamente al "Negro Rada", a quien calificó como "un verdadero personaje que ha venido muchas veces y es una persona absolutamente simpática, tratable, cero ego, para nada creído. Hizo lo propio con China Zorrilla, Teresa Parodi, gente que ha dejado cierta marca en el hotel, porque han sido personas con una amabilidad muy especial".recordó que "comencé trabajando en una organización de eventos, terminé mal en esa organización y tenía una amiga trabajando en el comedor y me recomendó. Comencé haciendo limpieza del comedor y patio, de a poquito fueron incorporándome a la cocina, mi compañera renunció, y continué yo, y ya van 12 años que me desempeño en el lugar."Empezó a gustarme, ya lo vi de otra manera, empecé a investigar sobre cocina, me involucré un poco más y en la actualidad soy la mano derecha de los dueños, con quienes tengo un trato muy especial."Me encanta mi trabajo, lo hago en doble turno, me gusta más allá que sé que le falta tiempo a mi casa, a mis hijos, ellos me entienden, crecieron con eso. Debo remarcar que también, cuando no tengo con quien dejar a mi hija más pequeña, en una clara actitud de comprensión, me permiten llevarla al trabajo".es recepcionista y puntualizó que "mi función es recibir a los clientes del establecimiento, desde el momento en que entran al mismo, uno se encarga de brindarle la ayuda para lo que necesiten desde el comienzo, con las maletas, dándole la información que necesiten. El recepcionista es una carta de presentación para el hotel, se trata de un profesional que cada vez es más valorado; pero tiene también otras tareas como entregar las llaves de acceso a las habitaciones, observar el movimiento de vehículos y observar si hay disponibilidad en las cocheras, informar sobre servicios, no sólo del hotel sino externos también, horarios de vuelos y de ómnibus, funciones de cine y de teatro, estado de las rutas de la zona, el clima y hay cuestiones que no son demasiado agradables -quejas o sugerencias de los pasajeros-, una actividad bastante variada".Recordó que "hace 16 años que trabaja en el hotel, desde que se inauguró el 12 de septiembre de 2001 y la primera noche de guardia me correspondió a mí"."Si debiese buscar trabajo lo haría en este rubro, que está muy vinculado al turismo -dirige turismo rural en su pueblo, Ramona-, a mí me apasiona el turismo, es una actividad que permite conocer muchísima gente", aquí enumeró una lista de personalidades -entre ellos el presidente Macri-, pero destacó especialmente el contacto con la delegación de Boca Juniors, equipo del que es apasionado.Finalmente tuvo un mensaje para los jóvenes que intenten adentrarse en la tarea hotelera "quienes deseen incursionar en esta especialidad tengan presente que no tenemos domingos ni feriados, pero es una actividad muy linda, una profesión maravillosa, implica sacrificio y responsabilidad, pero para hacerla fundamentalmente lo que se requiere es vocación de servicio".