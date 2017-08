Dos ex Pumas dejaron su enseñanza en Rafaela

El programa de la Secretaría de Deportes de la Nación, denominado "Campus con tu Idolo", tuvo su segunda experiencia en la provincia de Santa Fe y la primera en nuestra ciudad. El lunes los ex Pumas Nicolás Fernández Miranda y Federico Todeschini estuvieron en el Círculo Rafaelino de Rugby transmitiendo su gran experiencia con juegos y fundamentos a los chicos del Verde, y aportando también conocimientos para entrenadores y dirigentes.Como cierre de la actividad, ayer por la mañana en el Apart Hotel Garay, los actuales integrantes del staff de entrenadores de Hindú y Atlético del Rosario (campeones del Nacional de Clubes A y B, respectivamente), junto al presidente del CRAR, Alejandro Brasca, y al Coordinador de la Secretaría de Deporte de la Nación en Santa Fe, Ceferino Mondino, ofrecieron una conferencia de prensa.“Este es un programa para fomentar y promover el deporte en todo el país, en todas las disciplinas. A nosotros nos toca el rugby, estuvimos en provincia de Buenos Aires, ahora en Rafaela, y tenemos más lugares para visitar. El trabajo es acercar todo lo que podamos los chicos al deporte. Ayudar a conocerlo más profundamente a partir de nuestra vivencia. No es detección de talentos, simplemente que conozcan el juego y ayudar a los clubes de cada región desde nuestro lugar”, señaló Fernández Miranda.Por su parte Todeschini, que es uno de los entrenadores de Atlético del Rosario que obtuvo el Nacional B el fin de semana, señaló que “los chicos vinculan mucho con Los Pumas, pero el objetivo nuestro es contarle los principios y esencia de este deporte, que es formar valores y amigos, cosas que van formando la persona para el resto de su vida. Sobre todo que esto es un juego, que vengan a divertirse y pasarla bien. Ese es el concepto que les transmitimos”.El presidente del CRAR, Alejandro Brasca, puntualizó que “para nosotros es muy importante la presencia de gente como ellos, porque no solo te transmite conocimiento de rugby sino que genera contactos, te transmiten valores. Para los chicos es un estímulo y para nosotros un orgullo y alegría tenerlos en el Club”.En tanto, Mondino se refirió al primer Campus realizado en la ciudad dentro del citado programa (en la provincia el segundo, luego de uno de basquet con Rubén Wolkowyski en Vera). “Contentos por esa sensación que son deportistas que ves por la tele y ahora los tenés acá. Han tenido el éxito de haberse entrenado y prolongado en el tiempo para lograr un objetivo. Es un programa que les sirve a los chicos que se motivan, los entrenadores también porque quedan enganchados al generarse los vínculos, y también para ellos que se sienten reconocidos por la gente. Es el objetivo que impulsamos desde la Secretaría beneficiando a los clubes, sobre todo los de abajo, porque no hay mejor lugar para un chico que un club”.La presencia de Todeschini, como entrenador del plantel superior de Plaza, motivó nuestra pregunta sobre los rafaelinos Juan Cruz Peretti y Mayco Vivas en el club rosarino. “La verdad que hay que felicitarlos por como los han formado como personas”, respondió en referencia al trabajo formativo que tuvieron en el CRAR. Agregó que “son sumamente respetuosos y se insertaron muy bien en nuestro club. Por ser un club tan antiguo, estamos acostumbrados a albergar gente, ellos no fueron la excepción. Pero más allá que sean buenos jugadores, para nosotros lo más importante es que sean buenas personas”.