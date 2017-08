Presentaron "por una Santa Fe libre de trata"

Se llevó a cabo ayer en nuestra el lanzamiento de la campaña Por una Santa Fe libre de trata, con la presencia de Marcelo Truco, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, como así también autoridades de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas (Ministerio de Seguridad) y la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Trabajo Decente (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Este lanzamiento se realizó en el Centro Cívico del Nodo Rafaela, bajo el marco de diferentes capacitaciones en los cinco nodos de Santa Fe y organismos no gubernamentales de toda la provincia.

En esta una nueva reunión de la mesa interjurisdiccional sobre trata, se destacaron los distintos trabajos que se vienen realizando a lo largo de la "bota" a través de agencias y distintos Ministerios: la Mesa de articulación interministerial está integrada por la Secretaría de Derechos Humanos (del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas (Ministerio de Seguridad) y la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Trabajo Decente (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), y viene desarrollando una agenda de trabajo en común, a partir de la coordinación de acciones dirigidas a sensibilizar y crear conciencia social para la prevención de este delito.

"Tenemos que trabajar políticas públicas interministeriales para poder combatir este flagelo. Esta presente en esta mesa la agencia de investigaciones, la secretaría representando a la justicia conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Más allá de todo esto, creo que es bueno poder conformar una mesa entre distintas agencias del Estado porque sin dudas que las respuestas y la forma de abordar esta problemática múltiple desde el punto de vista de la seguridad", expresó el secretario de Derechos Humanos y destacó que la campaña está orientada a concientizar a la población sobre esta problemática a través de programas de capacitación, desde distintos sectores de la ciudad y también "a través de la publicidad, para poder desnaturalizar este delito", expresó.

Además, uno de los grandes fines es visibilizar, desnaturalizar y alertar sobre los distintos mecanismos de captación y lo que implica la Trata de Personas en sus distintos entramados constitutivos de manera de promover el compromiso ciudadano y la necesidad de denunciar y hacer conocer tales delitos. "No podemos hablar de un sector afectado en la provincia. Existen sectores más comprometidos que otros, pero creo que el problema está a lo largo de toda la provincia de Santa Fe. Además, es una problemática que afecta a distintas edades y que no se queda sólo en un parámetro",dijo Truco.

Por último destacó que este tema está siempre en la órbita de la prostitución, y más allá de que dijo que "no está siempre vinculada", agregó que "hay algunas conexiones que finalmente interfieren y llevan a confundirse", finalizó.