Ben Hur, domingo 15:30 y sin público visitante

En la víspera se confirmó el horario para el partido que disputará el domingo Ben Hur, visitando a Puerto San Martín, por la quinta fecha del torneo Federal B. El mismo será el de las 15:30, con el agregado que no podrá asistir la parcialidad del equipo rafaelino según lo dispuesto por los organismos de seguridad de aquella jurisdicción de acuerdo al pedido de dicha institución.El Lobo tratará de retomar la senda de la victoria luego del empate como local ante Rivadavia de Venado Tuerto. Enfrente tendrá a un rival entonado, que viene de imponerse por 3 a 0 como visitante ante Unión Totoras, con goles de Tell en contra, Tordini y Monzón. En esa ocasión, el elenco dirigido por Iván Potepan alistó a Leonardo Romero; Alex Blasco, Eduardo Neumayer, Walter Encinas, Jonatan Schulze; Franco Tordini (Matías Ferrari), Alan Ledesma, Cristian Pontillo, Mariano Rollo; Alberto Rolón (Elías Monzón) y Ramiro Rocca (Lucio Pruneda).CENA SHOW HOMENAJE A CAMPEONESEl próximo 12 de agosto, se llevará a cabo una cena muy especial para Ben Hur. Se realizará un homenaje a los primeros campeones de Liga Rafaelina de Fútbol y también a quienes lograron el primer ascenso para la BH. Al cumplirse 50 años del primer título local obtenido por el Lobo en el año 1967, y también al cumplirse 20 años del primer ascenso en el año 1997, donde Ben Hur ganaba del Torneo del Interior y ascendía al Torneo Argentino “A”, la Subcomisión de Fútbol de Primera realiza un homenaje a ambos planteles.La celebración tendrá lugar el sábado 12 de agosto desde las 21:30 hs en el Estadio “17 de Junio” (Saavedra 409). El menú estará compuesto por: empanadas, pollo a los cuatro quesos, ensaladas, papas fritas, postre y trasnoche. No incluye bebida. La animación estará a cargo de La Pachanga. Los interesados en las tarjetas, podrán adquirir las mismas en la Secretaría del Club (Ituzaingó 1125, Tel. 504400/504403), en Mutual Ben Hur (Sargento Cabral 384, Tel. 430260), por WhatsApp (Tel. 15605203), o con los integrantes de la Subcomisión de Fútbol de Primera. El valor será de $ 250 para mayores y $ 180 para menores.