"No queremos más una política de parches"

El partido Unión Celeste y Blanco, de centroderecha y ​fundado en 2008 por el ex diputado nacional y ex candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez, llevará como precandidata a diputada nacional a la abogada santafesina Rossana De Giuseppe.​

De visita en nuestra ciudad, la abogada se mostró muy feliz de poder participar en las elecciones que se avecinan y manifestó en primera instancia que "tengo mucha expectativa, ya que vamos a ser 56 listas y cuando venís del sector privado, no estamos en igualdad de condiciones con los otros sectores que vienen trabajando desde hace más tiempo, también con el factor económico, que es todo un tema", le dijo a LA OPINION.

En cuanto a este tema, siempre determinante a la hora de hacer campaña, la precandidata dijo que "me llegué a cuestionar el tema del derecho a participar, que es un derecho de nuestra Constitución, de elegir y ser elegido justamente", dijo en relación a la gran diferencia de presupuestos que hay entre una lista y la otra. Y agregó: "pero si nos quedamos con los brazos cruzados, no vamos a lograr nada", destacó la abogada.

De Giuseppe estará incursionando por segunda vez en política, ya que en las elecciones pasadas, fue invitada a participar como Diputada provincial, donde también hizo un trabajo de recorrer toda la provincia: "a lo largo de estos 900 y pico de kilómetros tenemos realidades muy pero muy diferentes. La verdad es que llega un momento en el que te planteas cuánta ausencia hay del Estado, como pasa en el sur, donde encontré que tenemos un 30% de población en estado de vulnerabilidad y son las organizaciones no gubernamentales las que cumplen ese rol y no dan a basto, cuando es el Estado el que tendría que hacerse cargo de eso. Quedé bastante conmocionada por eso, ya que estamos en una provincia muy pujante y tenemos grandes temas que todavía no se pudieron resolver", destacó.



PENSAMIENTOS

En cuanto a lo que ella podrá aportar, con todo el apoyo de su partido, dijo que "en este momento puntual puedo aportar un montón de cosas. Hay muchos escollos, que son arcaicos y que no nos hacen bien como sociedad", y se auto postuló del lado de la gente: "soy parte de la gente que está indignada, de lo que sucede y de los gobernantes que están de turno. Nos encontramos con candidatos que están preparados para la góndola y eso produce un gran distanciamiento entre los que nos quieren representar y la sociedad misma. Por eso, pienso que ahí es donde se produce un quiebre tal que después no sabemos hasta que punto esa persona nos va a representar", manifestó.

Por otro lado dijo que "la agenda pasa por la educación, por la energía, por salud y por otros puntos muy relevantes como la producción... pero cuando te encontrás con esta realidad, nos preguntamos porque no participamos de estos temas. Y yo no quiero ser más cómplice de este momento que vive la provincia".

En tanto, dijo que en su preparación personal para este momento fue sorteando muchos factores y mencionó que "me preparé mucho para este momento que vamos a vivir, y por eso queremos lograr una cogestión junto con la gente, crecer y llevar los temas de la provincia a la Nación. El tema de la seguridad vienen sucediendo desde hace muchos. El gran problema que yo veo, es que no se los ataca en los momentos de los nacimientos de la inseguridad. Las raíces de los ilícitos son muy plurales, hay muchos cuestionamientos anteriores. Podemos poner más policías, más gendarmes, pero la realidad es atacar las causas de raíz, y ahí podemos anclar la educación. Tenemos una política de parches, sin estructuras. Tenemos que definir qué provincia queremos, saber qué va a pasar con la salud, los proyectos más importantes, saber bien qué es lo que queremos. No sabemos para donde va a la provincia de acá en 5 años y eso nos ataca los sueños y los proyectos", dijo la abogada en este Medio.