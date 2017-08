Con Acuña, entrena la selección

El seleccionado argentino de básquetbol, que dirige Sergio Hernández y cuenta con el rafaelino Roberto Acuña, inició formalmente su preparación para la AmeriCup este lunes, en el CeNARD, con la misma modalidad de los últimos dos años: un único turno diario de cuatro o cinco horas, dependiendo la jornada. Esta rutina se extenderá hasta el viernes 11, donde el grupo se trasladará a Montevideo, Uruguay, para disputar sus primeros amistosos con el seleccionado local los días 12 y 13 (ambos a las 21).Luego el plantel retornará de manera efímera a Capital, para practicar un par de días más y dirigirse a Salta, sede del Súper 4. En ese torneo, que se llevará a cabo en el estadio Delmi, Argentina chocará ante Colombia, Uruguay y Brasil, los días 19, 20 y 21, respectivamente.Inmediatamente después, la delegación partirá directo a Bahía Blanca, ya para instalarse en el Hotel Land y enfocarse de lleno en el certamen continental. El debut oficial está previsto para el 27, ante Venezuela, a las 22, en el estadio Casanova. Un día más tarde, a las 19:30, nuestra Selección se enfrentará con Canadá y el martes 29, nuevamente a las 22, cerrará la primera fase ante Islas Vírgenes. Sin importar el resultado, el equipo de Hernández deberá movilizarse a Córdoba, sede del Final Four (2 y 3 de septiembre).Los jugadores que están en el plantel son: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Luca Vildoza, José Vildoza, Nicolás Brussino, Lucio Redivo, Máximo Fjellerup, Eric Flor, Patricio Garino, Gabriel Deck, Juan Pablo Vaulet, Erik Thomas, Javier Saiz, Luis Scola, Marcos Delía, Roberto Acuña, Tayavek Gallizzi. Invitados: Francisco Caffaro y Daniel Amigo.ORLANDO CORTO A GARINOEl alero argentino Patricio Garino no continuará en los Orlando Magic de Estados Unidos, luego de que el club decidió no incluirlo en el plantel para la próxima temporada, según anunció ayer en un comunicado de prensa. Garino, que tenía un contrato no garantizado, se convertirá así en un agente libre sin restricciones el jueves, por lo que deberá esperar para saber si continuará en la NBA o tendrá que buscar un nuevo mercado.