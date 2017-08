Tecpetrol echó a 249 operarios

RAWSON, 2 (NA). - La empresa Tecpetrol, del Grupo Techint, anunció el despido de unos 249 trabajadores en la provincia del Chubut, por lo que los operarios decidieron tomar el yacimiento en las afueras de la ciudad de Comodoro Rivadavia.En un plenario de Comisión Directiva, el Sindicato de Petroleros y Gas Privados del Chubut decidió apoyar la medida de fuerza de los operarios afectados por los despidos mientras espera por una nueva negociación.El sindicato dijo que, a pesar de la toma, dará una "tregua" hasta el jueves a las 22:00 dado que se encuentra vigente una medida de conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la Nación.Los trabajadores dijeron que tomaron la decisión de "ocupar pacíficamente las instalaciones" en el momento en que la empresa del Grupo Techint "rompió la conciliación obligatoria" enviando unos 249 telegramas de despido.La operadora había anticipado que el 31 de julio debía reducir su personal en al menos 200 trabajadores para que el yacimiento sea rentable, lo que había dado lugar a una negociación que finalmente no prosperó.En el sindicato se oponen al plan de fuerte ajuste de personal teniendo en cuenta que el Gobierno de Mario Das Neves les otorgó la concesión del yacimiento hasta 2047, entendiendo que no deben desinvertir sino ampliar sus inversiones.El secretario general del Sindicato de Petrolero Privados del Chubut, Jorge Avila, señaló este martes a la radio LU20 de Trelew que la operadora "tiene el apoyo del Gobierno Nacional y por ello avanzó con los despidos".Avila aclaró que la "tregua" es hasta la noche del jueves, por lo que de no haber una marcha atrás de la operadora, el sindicato podría impulsar medidas de fuerza que afectarán a toda la industria petrolera chubutense.El sindicalista sostuvo que dada la crisis petrolera el gremio aceptó diversas maneras de ajuste, lo que ya significó la reducción de la jornada laboral, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas.Dijo Avila que en este caso el sindicato "no está dispuesto a aceptar más ajuste hacia los trabajadores", por lo que a través de lo que podría ser una paralización total de la actividad "velarán por garantizar las fuentes de empleo".Tecpetrol es una firma que opera con firmas pymes satélites que les brindan servicios: en este caso el anuncio fue reducir 84 trabajadores de la empresa San Antonio, 30 de DLS y 135 de Burgwardt, según explicó el sindicalista.Avila defendió la actitud de los operarios de apostarse en Tecpetrol "en defensa de sus puestos de trabajo, para que no se lleven las maquinarias y para cuidar que no pase nada y después quieran echarle la culpa a los trabajadores".Y repudió la "provocación" de parte de la empresa que apostó a personal de Gendarmería en las puertas de la empresa.