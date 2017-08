Odebrecht pagará U$S 220 millones

CIUDAD DE PANAMA, 2 (AFP-NA). - La constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado para ganar obras públicas, acordó pagar a Panamá una sanción de 220 millones de dólares y colaborar con investigaciones de corrupción que involucran, entre otros, al ex presidente Ricardo Martinelli, dijo el martes la fiscal jefe Kenia Porcell."El pasado 26 de julio el Ministerio Público (Fiscalía) firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht", dice un comunicado leído por Porcell en conferencia de prensa.Con el acuerdo "la empresa se compromete al pago de una sanción económica por el orden de 220 millones de dólares", añadió Porcell. Odebrecht reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Panamá entre 2010 y 2014.La constructora se comprometió también a suministrar información relacionada con sus empleados en Panamá y las causas que se siguen contra la compañía en ese país.La fiscalía informó la pasada semana que en Panamá hay 43 personas imputadas por el escándalo Odebrecht, pero no reveló sus nombres.En el escándalo de Odebrecht en Panamá han aparecido involucrados el expresidente Martinelli, sus hijos y varios funcionarios de su gobierno.Según Porcell, el compromiso de la empresa brasileña "parte del reconocimiento de responsabilidad por todos los actos ilícitos de empleados, administradores, dirigentes o terceros contratados"."Trabajamos con la certeza de que estamos encabezando un proceso histórico de lucha contra la corrupción como nunca antes había ocurrido en el país", señaló Porcell.El exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, en una entrevista al diario español El País, acusó la pasada semana al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de recibir donaciones de la empresa brasileña para su campaña política.También dijo que la constructora habría pagado a proveedores de una empresa familiar de Varela, quien respondió que "yo no estoy siendo investigado por nadie. Es totalmente falso lo que se está diciendo".El número dos de la fiscalía, Rolando Rodríguez, negó este lunes que haya acusaciones contra Varela por el caso.Odebrecht adelanta diversas obras en Panamá, entre ellas la renovación de la ciudad de Colón (norte), la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen y la línea dos del metro capitalino.