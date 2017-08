Tratan responsabilidad penal empresaria

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Senado retomó ayer el debate del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria con la presencia de la secretaria de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, que pidió modificar el texto aprobado por la Cámara de Diputados y volver a incluir el llamado "artículo Odebrecht".

En el ámbito de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, Alonso subrayó que se trata de "una ley anti corrupción que busca fomentar un cambio en las conductas empresariales y privadas, y promover la cooperación entre el sector público y el sector privado para la investigación" de ese tipo de delitos.

Además, solicitó que se vuelva a incluir el artículo 37 del proyecto original del Gobierno, al que la oposición bautizó como "artículo Odebrecht", y que fue eliminado durante el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Ese apartado establecía la posibilidad de que las empresas acordaran con la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Poder Ejecutivo) la extinción o reducción de la pena a cambio de brindar información sobre delitos anteriores a la sanción de la ley.

Ante el Senado, la funcionaria pidió que vuelva a incluirse esa redacción o una similar para "generar un acuerdo administrativo que permita obtener información sobre personas físicas tanto de las empresas como del sector público y generar el pago de las multas correspondientes" y aclaró: "No se está pidiendo que se suspenda el proceso".

La secretaria de la OA subrayó la importancia de que la ley contemple "un canal institucional que permita que muchas empresas que puedan haber participado en casos de corrupción aporten información para resolver en términos administrativos una cuestión, por separado del proceso penal que pueda caberle a las personas físicas que participaron de esos actos".

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo no logró la aprobación de ese artículo, que fue rechazado con 87 votos afirmativos contra 131 negativos.

El debate continuará este miércoles a partir de las 11:00, cuando la Comisión de Justicia que preside el entrerriano Pedro Guastavino (PJ-FPV) reciba a jueces y fiscales para escuchar sus opiniones sobre el proyecto.

La funcionaria nacional indicó que "el texto del mensaje enviado por el Poder Ejecutivo es el que mejor refleja el cumplimiento con los estándares internacionales" contemplados por la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Anticohecho de la OCDE.

Por esa razón, afirmó que "en la reforma que aprobaron los diputados nacionales se pierde el espíritu para la cual fue diseñada esta ley".

No obstante, ponderó como aspectos positivos de la redacción aprobada por Diputados que se contemplan "los delitos de corrupción doméstica; una definición clara de funcionario público extranjero; si una empresa; hay un alcance importante de quienes disparan la responsabilidad de la empresa, puede ser un empleado, no tiene que ser el presidente o el director de la empresa" y "se devuelve el provecho del delito".

Del debate participó también el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, quien sostuvo que "la ley que salga no puede ser difusa, ni tener fisuras y dar lugar a planteos de nulidades o inconstitucionalidad, porque si no lo que se persigue no se va a conseguir".

Rizzo evaluó que la iniciativa tal y como está "fue sacada de apuro y tiene técnica legislativa bastante débil y contradicciones", como por ejemplo la "enumeración de los sujetos" alcanzados.

"Debieran determinarse responsabilidades de autor, cómplice, partícipe necesario. No se puede dejar librado todo el criterio del juez, en el derecho penal todo se encorseta", expresó al respecto del letrado.

Por su parte, todos los senadores presentes coincidieron en la necesidad de hacerle varias modificaciones al proyecto, lo que significa que cuando el Senado lo apruebe deberá ser devuelto a la Cámara baja para una nueva revisión.

Uno de los más críticos fue el chubutense Mario Pais (PJ-FPV) quien sostuvo que el proyecto busca incorporar todo al Código Penal "cuando en realidad una parte debe ir al Código Procesal" y advirtió sobre la necesidad de revisar las nuevas sanciones que se establecen además de las ya conocidas, como la multa.

Según pudo saber NA, la Comisión de Justicia del Senado firmaría el dictamen para el proyecto entre el miércoles y el jueves de la semana próxima y podría votarse en el recinto en la sesión prevista para el 16 de agosto.