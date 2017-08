El gobierno estudia extender la edad jubilatoria

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Gobierno buscaría extender la edad jubilatoria de manera "voluntaria", por al menos dos años, a partir de una reforma previsional que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, anunció el lunes el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso.El objetivo sería paliar el enorme déficit previsional existente en la Argentina, donde la cantidad de aportantes al sistema no alcanza para afrontar el costo de las jubilaciones y pensiones, principal causa del rojo fiscal."El Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de tres años se debata el régimen previsional argentino. Eso es todo por el momento. Pero sí está la intención de analizar las modificaciones al sistema", sostuvo el funcionario.En declaraciones a radio La Red, Basavilbaso dijo que su "opinión personal es que lo ideal sería tener un sistema como he leído que tienen otros países, donde la edad es voluntaria".En la actualidad, la edad para jubilarse es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, pero la intención oficial es que las mujeres se jubilen a los 63 y los varones a los 67, aunque ese límite podría extenderse aún más.Según Basavilbaso, "la persona que quiera jubilarse a los 60 y 65 pueda hacerlo igual que ahora, es mi opinión personal, no hay un proyecto tratándose ahora".Explicó que la intención no es "extender la edad, sino darle la posibilidad a aquellas personas que quieran seguir trabajando, poder hacerlo".Actualmente, entre 300 mil y 320 mil personas se jubilan cada año, pero hay otras 50 mil que siguen trabajando y no se jubilan cuando cumplen la edad legal para retirarse, de acuerdo con cálculos oficiales.Según datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al año pasado, el 20% de los hombres con jubilación ordinaria (excluida la moratoria previsional) tenía 67 años o más al momento de jubilarse; en el caso de las mujeres, un 17% tenía 70 años.Muchos empleadores no pueden intimar a sus empleados para que se jubilen si no cuentan con 30 años de aportes, y en consecuencia deben seguir acumulando años de servicios.La Secretaría de Seguridad Social informó que tres cuartas partes de la población en edad de jubilarse tiene dificultades para acceder al beneficio previsional por esta causa.