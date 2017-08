El "9" ganó de visitante

9 de Julio se impuso anoche como visitante ante Peñarol por 73 a 65, en uno de los partidos que abrió la disputa de la quinta fecha del torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. El elenco juliense interrumpió así la recuperación de Peñarol, que venía de imponerse a Ben Hur en la fecha anterior.Al cierre de nuestra edición se enfrentaban, en el gimnasio Lucio Casarín, Atlético y Argentino Quilmes.La jornada se completará este miércoles con dos juegos desde las 21:30: Unión será local de Libertad en el clásico sunchalense e Independiente recibirá a Sportivo Ben Hur. Vale recordar que el partido por la fecha 4 entre Libertad y Atlético no tiene día confirmado de disputa.ESPINOSA EN SALTAEl chaqueño Pablo Espinoza se transformó en la flamante incorporación de Los Infernales de Salta Basket que debutarán por primera vez en la historia del básquet provincial en La Liga, la máxima división del deporte de la naranja en el país. El ala pivote nacido en Resistencia, de 2,01 metros de altura y una enorme trayectoria, es el segundo refuerzo de la franquicia salteña que dirige tácticamente Ricardo De Cecco.BUSCA A SU PADRE EN EE.UU.La historia de Nicolás Lauría es parte de la historia misma de Peñarol de Mar del Plata. Su padre es Zachary Cooper, un recordado extranjero que vistió la camiseta “milrayitas” en la segunda mitad de los ´80 y que llegó a tener una relación con la mamá de Nicolás, Cristina Lauría. Nico es fruto de esa unión, y Cooper llegó a conocerlo. Pero una vez que partió de Mar del Plata, tras algún contacto esporádico durante un breve tiempo, se perdió todo vínculo.En su momento, en mayo de 2011, Lauría pudo volver a tener contacto con su papá luego de muchos años. Ayudado por su entonces compañero Kyle La Monte, Lauría dio con su padre a través de un programa informático de búsqueda de personas. Grande fue la repercusión que tuvo el reencuentro (virtual) de entonces. Nicolás era jugador de Peñarol, que estaba en plenas semifinales de la Liga, y a él le tocó ser factor fundamental de uno de los triunfos de los suyos a manos de Libertad, para despejar el camino hacia la final. Nico jugó el mejor partido de su carrera, justo el día después de haber hablado con su papá.Invierno de 2017. Pasaron 6 años y Nicolás Lauría no tuvo más noticias de su papá. Ahora mismo, Nico es el Jugador Más Valioso del equipo que acaba de salir campeón del Torneo Nacional de Ascenso. Estuvo cerca de volver a su querido Peñarol, Leo Gutiérrez, que ahora es técnico, lo llamó y le dijo que lo quería en el equipo, pero los dirigentes no se decidieron a contratarlo. Entonces arregló para regresar a Parque de Córdoba donde sí lo recibieron con los brazos abiertos.El Jugador Más Valioso del TNA está en viaje a Estados Unidos para conocer por fin cara a cara a su papá, Zachary Cooper.