Klusener y las razones que lo inclinaron por la 'Crema'

“El desafío de pelear arriba, el objetivo que tiene el club de volver a Primera”, son algunos de los motivos por los cuales Gonzalo Klusener se inclinó por Atlético de Rafaela. Lo contó el propio exTalleres en especial para La Opinión y Next TV en Si Nos Dejan, en donde agregó: “Llego con las mejores expectativas. Es un lindo desafío porque sé a lo que voy, tienen aspiraciones importantes y eso es lo que por ahí más me seduce en esta etapa de mi carrera”.“Todas esas cosas suman y también sabiendo que voy a un club ordenado, a una ciudad linda, obviamente que es importante. También está Lucas Bovaglio que me habló, se cómo trabaja porque lo conozco de acá (de Talleres). Sé el pensamiento que tiene, como quiere que jueguen sus equipos y eso es importante para sus delanteros porque es pensando en el arco de enfrente”, finalizó Gonzalo Klusener.