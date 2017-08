El programa del fútbol local

La tercera fecha del Clausura de lade Liga Rafaelina de Fútbol tendrá continuidad en la noche de hoy con el juego que ayer se postergó entre Argentino Quilmes y Florida de Clucellas. Si el tiempo lo permite, el ‘Cervecero’ y la ‘Flora’ se verán las caras en el Giuliani, desde las 22 hs y con arbitraje de Guillermo Tartaglia.Vale recordar que de esta fecha 3 quedará pendiente el cotejo entre 9 de Julio y Unión.Por otro lado, anoche se confirmó la programación del cuarto capítulo y se jugará de la siguiente manera:a las 21:30 hs Ben Hur vs. Brown de San Vicente, 22:00 hs Sportivo Norte vs. Argentino de Humberto, Unión de Sunchales vs. Ferrocarril del Estado.a las 15:30 hs Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes, Peñarol vs. La Hidráulica, Deportivo Ramona vs. Deportivo Libertad. Postergado: Florida de Clucellas vs. 9 de Julio.