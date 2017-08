Proponen el arresto domiciliario de Sala

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Gobierno de Jujuy fue notificado ayer de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que propone el arresto domiciliario para Milagro Sala, por lo que el gobernador Gerardo Morales remitirá hoy la resolución al Poder Judicial, aunque los jueces advirtieron que "hay que analizar si se dan las condiciones necesarias" para actuar en su cumplimiento.Según supo NA de fuentes del Gobierno jujeño, una vez que el Supremo Tribunal de Justicia de esa provincia sea notificado del pronunciamiento del organismo internacional, los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos "tendrán diez días" para dar curso a la cautelar, en cuyos fundamentos se advierte sobre las condiciones de detención de la líder de la Tupac Amaru en el penal de Alto Comedero de la capital jujeña desde hace más de un año y medio.El ministro de Gobierno y Justicia provincial, Oscar Perassi, confirmó este martes que el Ejecutivo provincial fue notificado sobre el pedido de la CIDH para que se otorgue el arresto domiciliario o establezca medidas de control electrónicas y reconoció que la cautelar es de cumplimiento "obligatorio" por estar Argentina suscrita a los pactos internacionales de derechos humanos.Sin embargo, el juez Pullen Llermanos, en diálogo con Radio 2 de Jujuy, señaló que "hay que estudiar el expediente, ver cuáles son las condiciones en las que se podría entregar algún tipo de beneficio para la encartada, llámese prisión domiciliaria o alguna otra, y hay que analizar si se dan las condiciones necesarias para cada una de esas modificaciones y cómo se podría instrumentar"."Es imposible que sea liberada en 48 horas, las cosas no son así de ninguna forma, no existe esa posibilidad en derecho", remarcó además, al rechazar las versiones que habían circulado en ese sentido este lunes.Además, el juez se encargó de remarcar su soberanía para resolver el incidente en base a la información que obra en el expediente y remarcó que "ni el presidente" Mauricio Macri "ni Gerardo Morales" pueden o deben decidir sobre la situación de Sala."Conozco la situación de salud y de alojamiento en el servicio penitenciario y no comparto que correría riesgo la vida, ni que haya un malestar profundo de tipo psicológico porque esos no son los informes que obran en mi poder. Incluso la Corte, en el expediente que tiene tramitando la excarcelación, ha producido pruebas tendientes a determinar cuáles son las condiciones de alojamiento y todos los informes dan pautas de que está bien", aseguró el juez.Por su parte, el titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, ya había adelantado el lunes que recomendaría a los jueces que dispusieron la prisión preventiva para Sala que ahora le concedan la modalidad de arresto domiciliario, conforme al pedido del organismo internacional.El gobernador Morales, en tanto, destacó su posición contraria a los fundamentos del organismo para concederle el beneficio a Sala, aunque reiteró la obligatoriedad de las cautelares."No comparto que la CIDH otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos aunque sus cautelares son obligatorias", había manifestado Morales.En este marco, las expectativas por una pronta salida de la dirigente kirchnerista del penal donde se encuentra detenida desde el 16 de enero del 2016, crecieron de manera exponencial y entusiasman a los seguidores de la líder jujeña."La posibilidad de que Milagro esté más cerca de los compañeros y que sea liberada por el régimen, tal como lo pide la Resolución de Naciones Unidas y de la CIHD, ha generado una gran expectativa en esta Pachamama", celebró el diputado provincial del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUYO) y referente de la Tupac Amaru Juan Manuel Esquivel.En medio de este clima de optimismo, el Comité por la Libertad de Milagro Sala entregó este martes en la Casa Rosada una petición refrendada con más de 45.000 firmas dirigida al presidente Mauricio Macri para exigir la inmediata libertad de Sala.El petitorio se encuentra disponible en el sitio www.liberenamilagro.org y fue rubricado, entre otras personalidades, por la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el cineasta Oliver Stone, el fundador de Wikileaks, Julian Assange,el juez español Baltazar Garzón, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.