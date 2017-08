Macri criticó la caradurez de Cristina

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Mauricio Macri se quejó ayer desde Corrientes de la "caradurez" de la exmandataria Cristina Kirchner y subrayó que "las falsas promesas, los cuentitos mágicos terminaron todos mal"."Les tengo que pedir que no sólo tengamos convicción, sino también paciencia, porque cuando escucho que vienen ahora con distintas propuestas y soluciones aquellos que nos gobernaron durante tantos años y que lo único que hicieron fue dejar deudas, ruinas y problemas no lo puedo creer, que tengan la caradurez de venir a decir que ahora ellos lo pueden solucionar", sostuvo el mandatario, quien recordó que es su sexta visita a la provincia litoraleña.En el Club San Martín de la Ciudad de Corrientes, el jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador local, Ricardo Colombi, y el postulante de la alianza ECO-Cambiemos a sucederlo, Gustavo Valdés; así como también los precandidatos a diputados nacionales del oficialismo.En ese marco, volvió a apuntarle directamente a la exmandataria y precandidata a senadora nacional en plena campaña para las PASO y resaltó que "las falsas promesas, los cuentitos mágicos terminaron todos mal"."Encima nos quieren meter miedo y de vuelta a la resignación. Pero ya le hemos dicho basta. No les creemos más. No nos van a volver a engañar, porque hemos decidido vivir en la verdad, en la transparencia", remarcó.Y agregó: "Estoy más seguro que nunca del camino que tomamos, porque las mismas cosas que nos dicen hoy me las decían cuando llegué a Boca y después a la Ciudad. No me sorprende que vengan con lo mismo".A la vez, Macri celebró que el país "está creciendo: el carro ya salió del barro y está tomando velocidad", aunque reconoció que el "crecimiento no llegó a todos"."Sabemos que ese crecimiento no llegó a todos, pero ya empezó. y no vamos a parar hasta que llegue a cada rincón de la Argentina", afirmó.Asimismo, reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico para "echarlos de la Argentina, como se hizo en Itatí, trabajando con el gobernador", en alusión a la detención del exintendente de ese distrito correntino Natividad "Roger" Terán por estar vinculado a una presunta red de comercialización de estupefacientes.La visita del Presidente a Corrientes se produce en el marco de la campaña electoral de Cambiemos, en la que el mandatario aspira a recorrer un distrito por día: el pasado lunes estuvo en Santa Fe y este miércoles será el turno de Jujuy.