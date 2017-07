Presentaron los detalles sobre el programa de la 110° Expo Rural

A pocos días de la apertura oficial de la muestra más importante del interior del país, directivos de la Sociedad Rural de Rafaela y representantes de las subcomisiones de la exposición ofrecieron un desayuno de trabajo a los periodistas para confirmar novedades y últimas confirmaciones sobre el Programa de Actividades de la Expo Rural 2017.

El encuentro, realizado en la mañana de ayer en el Salón Centenario, fue encabezado por su presidente Pedro Rostagno y estuvo acompañado de Leonardo Alassia, Norma Bessone, Julio Bellezze, María del Carmen Ruffino, Matías Barale, Sebastián Operto, entre otros.

Se trata de la 110° Exposición Nacional sede de la Expo Holando y Lechería de Santa Fe para el mundo, el 97° Concurso de Vacas Lecheras, el 60° Concurso de Dibujo y Pintura, el 45° Exposición Internacional, el 27° Remate de Genética de Jerarquía, las 17° Olimpíadas Agrotécnicas y la 1° Competencia de Vacas a Campo, con la participación de unos 200 expositores. Ante la consulta de un cronista de LA OPINION, todavía no hay autoridades provinciales y nacionales confirmadas.

* Concurso de Vacas Lecheras: la novedad para este año son los premios para las cabañas participantes: 1) premio a sortearse entre todos los participantes 1 pax a Expo de Madison USA, 2) premio especial para la mejor vaca del concurso, 3) premio Ministerio de la Producción de Santa Fe a cada una de las cabañas participantes.

Once cabañas exhibirán 105 animales en pista y también se cumplirá con la etapa final de la “1era. competencia de vacas a campo”. Está destinada a aquellos productores que no cuentan con la infraestructura o el personal necesario para llevar a los animales a pista, entonces el jurado los visita, se realiza el ordeño, se filma y se toma nota para que puedan participar de la jura.

Cabe destacar que se contará con la presencia del jurado canadiense John Werry, designado por la Asociación Holstein de Canadá.

* Olimpíadas agrotécnicas: también cuentan con novedades en esta edición 2017, en la que el Ministerio de la Producción tomó especial participación:

- Inscripción abierta para todas las escuelas agrotécnicas de la provincia de Santa Fe.

- Cada escuela presente dispondrá de un espacio físico para exponer la actividad productiva característica de cada establecimiento en un tiempo determinado, con el fin de intercambiar y promover la realización de nuevos emprendimientos entre ellos.

- Los alumnos participarán de un trabajo integrador y charla motivacional a cargo del ingeniero agrónomo Darío Solís (Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR). La actividad se titula "Presente estudiantil: reflexionando sobre las oportunidades”.

- CLAAS Argentina SA, otorgará al equipo ganador un viaje formativo a Oncativo, Córdoba, a su centro de capacitación “Academia Claas”.

* Animales de granja: 30 productores y criadores del país (provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos) exhibirán distintas especies y clases de gallináceas, gallinetas, perdices, faisánidos, gansos, patos, pavos, palomas y conejos. Un jurado integrado por tres miembros, evaluará y asignará los premios por categoría.

* Granja didáctica: la granja contará con nuevos animales y será el atractivo central de la muestra para el público infantil y la familia en general. Los alumnos de IDESA darán explicaciones acerca de cada uno de los ejemplares y/o especies expuestas y además, permitirán alimentarlos con balanceado especial que se les brindará a los visitantes.

También se presentará una incubadora de huevos, la cual mostrará el proceso de desarrollo y nacimiento de los pollitos.

* Tambo demostrativo: se podrá visualizar el proceso primario de la leche desde el ordeño de la vaca hasta su comercialización. Estará ubicado en un espacio en el que también se podrá apreciar el nacimiento de terneros.

* Maquinarias: se dictarán recorridos técnicos que mostrarán la información con las demostraciones de uso y funcionamiento de las maquinarias, con horarios y stands definidos.

Por otro lado, habrá visitas programadas al "tambo robot", un aporte del INTA EEA Rafaela. Se dispondrá de dos micros diarios, por la mañana y por la tarde, durante jueves, viernes y sábado.

* Concurso de dibujo y pintura para niños y adultos: iniciará el jueves 3, por la mañana y por la tarde, y participarán alumnos de 6 a 18 años. Al ser la edición n° 60, no sólo los ganadores tendrán su premio por categoría sino que se otorgará obsequios a todos los participantes.

* Instituto para el Desarrollo Sustentable: una vez más participará de la Expo Rural trabajando en los aspectos más relevantes del cuidado del medio ambiente. Este año se exhibirá una estación solar en la que se podrá realizar la carga de celulares y extraer agua caliente.

* Charla de Hugo Alconada Mon: el abogado y prosecretario de Redacción del diario La Nación dará una charla sobre “El país después de las elecciones de octubre: escenarios posibles”, el viernes 4 a las 19.45 horas. Previamente, a las 19.15 ofrecerá una conferencia de prensa en la sala de sesiones.

* Oración ecuménica: el domingo a las 10.30 en el salón auditorio se llevará a cabo una oración ecuménica de la cual participarán la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas de la ciudad. Será presidida por el obispo diocesano Luis Fernández y el pastor Luis Terranova (presidente del Consejo de Pastores de Rafaela).

* “La Rural” casa de té: ubicada al lado del Salón Centenario, quienes visiten la expo podrán disfrutar de facturas, tortas caseras, entre otras delicias, realizado con una manufactura de estilo artesanal.

* Paseo de artesanos: unificados en espacios exteriores, con manufacturas locales y representantes de distintas regiones de Argentina y países limítrofes ofrecerán el característico paseo-atracción-venta muy requerido por los visitantes.

* Espectáculos: sábado Mago Ryan (auspiciado por Sancor Seguros y Prevención Salud), a las 15:30: Te suena? grupo de cumbia de Las Rosas y a las 17:00 "Los Palmeras".

* Costos de las entradas: jueves y viernes entrada general $100, menores (acompañados de un adulto) y jubilados (presentando la credencial) gratis. Sábado y domingo entrada general $100, menores y jubilados $30.