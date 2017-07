Hoyos, ¿continúa en Atlético?

Atlético de Rafaela continúa con su pretemporada de cara al próximo torneo de la Primera B Nacional y se espera la llegada de refuerzos. El arco es uno de los puestos a reforzar y en este sentido hoy se podría definir si Lucas Hoyos continúa o no en la ‘Crema’. Sucede que el mendocino tenía opciones para continuar en Primera pero no se terminaron cerrando y este martes se podría confirmar su continuidad en Alberdi.



El mendocino, de 28 años, ve con buenos ojos seguir defendiendo los colores de Atlético si es que no se le da la posibilidad de mantenerse en el primer nivel. De esta forma Bovaglio le sumaría competencia por el puesto a Ramiro Macagno, como así también a Matías Tagliamonte.



En la jornada de ayer también se hizo público el interés por Nicolás Dematei, lateral zurdo que tuvo una gran campaña con Guillermo Brown de Puerto Madryn. El jugador surgido de la cantera de Argentinos Juniors, de 29 años, reconoció en radio Unirred de nuestra ciudad el interés de Atlético y no estaría lejos de convertirse en nuevo jugador ‘albiceleste’.



Otro de los futbolistas que se encuentra en la órbita de la ‘Crema’ es el delantero Ijiel Protti (22 años), de Rosario Central. Lo mismo que Horacio Orzán, lateral-volante derecho que estaría muy cerca de arribar a Atlético.



Define el equipo. El plantel de Atlético volverá a los trabajos en la mañana de hoy y Lucas Bovaglio definirá el equipo que utilizará para el juego de este miércoles, a las 21hs en el Monumental, ante Sportivo Las Parejas por los cuartos de final de la Copa Santa Fe.