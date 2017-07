"La familia Coleman" se muda a Rafaela por un día

En menos de una semana, "La omisión de la familia Coleman" saldrá a escena en el Teatro Lasserre con ese especial "no se qué" por tratarse de una obra que de a poco deja de ser actualidad para hacerse cargo de su lugar en la historia de las artes escénicas. Es que la obra éxito del off porteño, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, transita su gira nacional despedida. Y sus estadísticas explican su ingreso a ese libro que siempre incorpora nuevas páginas sobre el movimiento teatral: al día de la fecha cuenta con la realización de 1924 funciones, fue vista por 261.040 espectadores, lleva realizadas 315 funciones en el extranjero y participó en más 50 festivales internacionales visitando 22 países.Si bien hoy es aplaudida por los más diversos públicos, "La omisión de la familia Coleman" tiene un origen más bien modesto sin grandes pretensiones. Nació en Teatro Timbre 4 del barrio de Boedo, específicamente en un PH, y desde entonces realiza funciones de forma consecutiva. Creció, se fortaleció y se consolidó al punto de ser representada en 22 países tan distintos entre sí: China, Francia, España, Italia, Irlanda, Bosnia, EE.UU., Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Portugal, Alemania, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Canadá, Serbia y México, donde se fusionaron con la obra las más diversas culturas, formas y recepciones.Tolcachir considera que "`La omisión de la familia Coleman´ es mucho más de lo hubiéramos podido imaginar en cuanto a resultados. La cantidad de viajes, la posibilidad de vivir de nuestra vocación, conociendo el mundo y recibiendo tanto reconocimiento es una alegría que nunca se nos naturaliza y nos sigue sorprendiendo. Pero lo que más me enorgullece es haber podido, como equipo, compartir esta convivencia con alegría. Deseamos que mucha gente conozca nuestro trabajo. Lo que nunca termina es nuestro deseo de seguir juntos".Para quienes evalúan ser parte de esta gira de despedida y entender por qué permaneció 13 años en cartel y se ganó en el escenario el derecho de recorrer más de 20 países, la sinopsis puede ser clave para tomar a decisión. "Una familia viviendo al límite de la disolución, una disolución evidente pero secreta; conviviendo en una casa que los contiene y los encierra, construyendo espacios personales dentro de los espacios compartidos, cada vez más complejos de conciliar. Una convivencia imposible transitada desde el absurdo devenir de lo cotidiano, donde lo violento se instala como natural y lo patético se ignora por compartido", sostiene.DONDE, CUANDOY COMO"La omisión de la familia Coleman", de Claudio Tolcachir, se presentará en el Teatro Lasserre (Bv. Lehmann 228) de Rafaela el jueves 3 de agosto a partir de las 21 hs.Las entradas disponibles se pueden adquirir en la boletería del Lasserre de 18 a 20 hs. a un precio de $ 400 las Generales y a $ 350 los tickets para estudiantes y jubilados.