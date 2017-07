Liga: La cuarta dejó 59 goles

El saldo que dejó el cuarto capítulo del torneo Clausura de Divisiones Inferiores y las dos Infantiles que acumulan puntos fue de 59 goles. En total se disputaron 34 partidos entre los que se destacó el clásico de Sunchales, con división de puntos. Los que también se repartieron en la sumatoria fueron 9 de Julio y Ben Hur, que se midieron en el Soltermam. En barrio Los Nogales Ferrocarril del Estado recibió a Quilmes. Por otro lado, Sportivo Norte viajó a San Vicente y Peñarol a San Cristóbal.



Todo lo sucedido en la fecha 4 del certamen de Liga Rafaelina de Fútbol, con Atlético de Rafaela como ‘ventana’ y lo que se le viene a cada club:



Quinta División: 9 de Julio 1 (Pablo Velázquez) – Ben Hur 0, Brown 2 (Joaquín Jaime y Nahuel Acosta) – Sportivo Norte 1 (Sergio Balbín), Libertad 0 – Unión 0, Independiente San Cristóbal 1 (Miguel Cardozo) – Peñarol 3 (Agustín Vera x 2 y Matías Raffaelli), Ferrocarril del Estado 1 (Fidel Sandoval) – Argentino Quilmes 0.



Sexta División: 9 de Julio 2 (Franco Spizzamiglio y Joaquín Gunzel) – Ben Hur 1 (Tomás De Hoop), Libertad 2 (Martín Rivero y Alexis De Los Santos) – Unión 1 (Francisco Giubergia), Independiente San Cristóbal 1 (Tomás Rigo) – Peñarol 1 (Willians Acosta), Ferrocarril del Estado 1 (Gonzalo Valenzuela) – Argentino Quilmes 0. A Brown le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: 9 de Julio 0 – Ben Hur 1 (Kevin Alvarenga), Brown 1 (Rodrigo Lencina) – Sportivo Norte 1 (Lautaro Sequeira), Libertad 1 (Gabriel Ronco) – Unión 0, Independiente San Cristóbal 0 – Peñarol 1 (Ezequiel Cabral), Ferrocarril del Estado 1 (Nicolás Cisneros) – Argentino Quilmes 0.



Octava División: 9 de Julio 0 – Ben Hur 0, Libertad 0 – Unión 1 (Julián Kerek), Independiente San Cristóbal 0 – Peñarol 1 (Lautaro Velásquez), Ferrocarril del Estado 0 – Argentino Quilmes 2 (Sebastián Godoy x 2). A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Novena División: 9 de Julio 0 – Ben Hur 0, Brown 2 (Rubén Ortíz y Nahuel Sandrone) – Sportivo Norte 0, Libertad 0 – Unión 2 (Santino Montenegro y Mateo Duarte), Independiente San Cristóbal 0 – Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 1 (Lucas Moralez) – Argentino Quilmes 2 (Fabián Bertón x 2).



Novena Especial: 9 de Julio 1 (Leonardo Guzmán) – Ben Hur 1 (José Picapietra), Libertad 0 – Unión 0. A Peñarol y Ferrocarril del Estado les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Argentino Quilmes no presentaron las divisionales.



Categoría 2005: Ben Hur 3 (Gerónimo Méndez, Rodrigo Velásquez y Santiago López) – 9 de Julio 0, Sportivo Norte 8 (Máximo Ruata x 2, Kevin Domínguez x 2, Nicolás Rodríguez x 2, Iván Maldonado y Ayrton Godoy) – Brown 1 (Federico Ramírez), Unión 2 (Thiago Triverio y Marcos Cardozo) – Libertad 0, Peñarol 5 (Enzo Wattier x 3 y Joel Bonifacio x 2) – Independiente San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 1 (Facundo Corbat) – Ferrocarril del Estado 0.



Categoría 2006: Ben Hur 1 (Bruno Oggero) – 9 de Julio 1 (Alejandro Díaz), Sportivo Norte 0 – Brown 0, Unión 2 (Juan Cruz Núñez y Lautaro Ramallo) – Libertad 0, Peñarol 0 – Independiente San Cristóbal 0. A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Próxima fecha (5º): Peñarol vs. Ferrocarril del Estado, Unión vs. Independiente San Cristóbal, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Ben Hur vs. Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio. Libre: Argentino Quilmes.



Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localias.