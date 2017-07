Los femicidios, a pesar de todos los intentos y manifestaciones de buena voluntad que se hacen desde las organizaciones civiles, siguen en constante aumento, conmoviendo cada uno de los casos en ese sentido, que van agregándose a una lista interminable. Mucho tiene que ver en cambio, la indolencia que existe de parte de la justicia y de las fuerzas de seguridad, que muestran distracción y tal vez desinterés en casos que son denunciados, desoídos, y que finalmente terminan en nuevas tragedias.

Una organización civil denominada "La casa del encuentro" acaba de difundir un informe estadístico realmente conmovedor, ya que en la última década desde el año 2008 hasta el primer semestre de 2017 los femicidios dejaron sin madre a 3.158 niños y adolescentes, ya que casi todos los días perdió a su madre, víctimas de hechos de violencia de género. De ese total, en el 63% de los casos estuvieron involucrados menores de 18 años, es decir, 2.012 niños y adolescentes, consignándose en el informe en cuestión que "el femicidio es la última y más grave instancia de la violencia de género, casi siempre precedida por violencia doméstica, amenazas y maltratos en todas sus variantes, un círculo que suele tener cautivos durante muchos años a los hijos, quienes, aunque no reciban golpes, siempre resultan agredidos por la situación que viven en su casa y la victimización de su mamá".

En lo que va del presente año, de enero a junio, hubo 239 chicos que perdieron a su mamá, en casi todos los casos como consecuencia de la violencia familiar. Los datos son abrumadores, pues en 2016 según el Consejo de los Derechos de Niños y Adolescentes, intervino en 29.839 denuncias registradas sólo en la ciudad de Buenos Aires, siendo el 25% de ellos de características graves. Se deja consignado que el 40% de los llamados en una línea abierta del organismo que funciona las 24 horas, correspondía a situaciones de maltrato físico, psicológico u otras formas de violencia sufrida por menores de 18 años, donde casi siempre aparece también como víctima la madre.

Por su parte también contribuye para tener una mayor información el detalle difundido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia a través del Registro Nacional de Femicidios, dando cuenta que en 2014 hubo 225 femicidios, en 2015 se elevaron a 235 y en 2016 siguieron creciendo, esta vez siendo 254.

En este caso se refiere el concepto de femicidio como "la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión". Las estadísticas incluyeron por primera vez a las mujeres trans y travestis, de las que se registraron 5 hechos en total.

Cuando se toma por distritos, tomando sólo respaldo demográfico, tenemos que la provincia de Buenos Aires se encuentra encabezando esta lamentable lista con 90 casos -14 de ellos en la ciudad de Buenos Aires-, apareciendo luego Córdoba con 23, en tercer lugar Mendoza con 21, y en cuarto orden ubicándose nuestra provincia de Santa Fe con 18 casos.

Tomando la referencia de las edades de las víctimas, el 49% estaba comprendido entre los 21 y 40 años al ser asesinadas; el 22% estaba comprendida entre 41 y 60 años; el 13% entre 16 y 20 de edad; el 6% menores de 16 años, completándose el cuadro con 3% de edades que no pudieron ser comprobadas. En cuanto a las edades de los imputados, el 58% fueron varones en la franja etaria de 19 a 40 años; el 27% entre 41 y 60; el 4% mayores de 60; y el 3% tenía entre 16 y 18 años.

Con relación a los vínculos entre las víctimas y sus victimarios, en 164 los mismos eran de pareja y expareja, en 37 casos se trató de familiares, en 31 de conocidos, en 23 de desconocidos y en 15 casos este dato no se registró. Se menciona en el informe que como consecuencia de las muertes de 254 mujeres, al menos 244 niños y adolescentes quedaron sin madre. En cuanto a la actuación de la Justicia, el informe señala que de los femicidios cometidos durante 2016, 22 cuentan con sentencias condenatorias al momento de la recolección de los datos, lo cual representa el 9% del total.