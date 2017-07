Ford conmemora 100 años de historia fabricando sus pick-ups

BUENOS AIRES, 1. - Hace cien años Ford introdujo la primer Pick-Up, elmodelo Ford TT creado en 1917, modificando para siempre la industria automotriz, y la naturaleza misma del trabajo en sí. Un siglo más tarde, las camionetas de Ford se encuentran entre los vehículos más emblemáticos del mundo.La historia de camionetas de Ford está marcada por el desarrollo de continuasinnovaciones. Una referencia mundial en rendimiento, seguridad, eficiencia, economía y confort de estos vehículos, siempre escuchando a los consumidores que hacen uso de las camionetas para el trabajo, el día a día y el ocio en todo el mundo.En Argentina Ford acaba de realizar importantes anuncios para su pick up producida en Planta Pacheco. Sinónimo de robustez y confiabilidad al que se le suma más innovación y tecnología, Ranger amplía sus opciones para entregar un abanico de 16 versiones para las diferentes necesidades de nuestros clientes, incluyendo las nuevas versiones XLT 4x2 nafta y XLS 4x4.En lo que respecta a motorización, el reconocido motor PUMA 2.2L incrementa sus prestaciones elevando la potencia disponible a 150HP y 375Nm, incorporando el turbo compresor de geometría variable. En el mismo sentido, toda la familia de motores diésel PUMA cumplen con la norma Euro V de emisiones de combustible.Con la llegada del nuevo año modelo, las versiones Limited y XLT diesel incorporan el reconocido Sync 3, la evolución del sistema de conectividad de Ford que permite la integración de un smartphone y el acceso a las aplicaciones de navegación, mensajería y música de manera más sencilla.En término de soluciones y con el objetivo de entregar más y mejores alternativas a los clientes, Ranger también presenta novedades para las versiones nafteras de entrada de gama. Las versiones XL son compatibles con la incorporación de GNC.Nueve años después del lanzamiento del primer Modelo T, los consumidores querían un vehículo con mayor capacidad de carga para uso en servicio y entregas. El 27 de julio de 1917, Ford respondió con el modelo TT, con el mismo motor y cabina del modelo T, pero con un chasis más pesado capaz de transportar una tonelada de carga útil. Con un precio de fábrica de US $ 600, vendió 209 unidades aquel año.Como en el tractor Fordson (lanzado para la agricultura en 1917), Henry Ford imaginó un chasis capaz de acomodar áreas de carga, diferentes implementos suministrados por terceros, y otros complementos, aumentando así la versatilidad para el trabajo. Fue una fórmula de éxito: Ford vendió 1,3 millones de modelos TT hasta 1928, cuando fue sustituido por el modelo AA con chasis de 1,5 toneladas.Henry Ford vendía sus pickups principalmente en áreas rurales. "Las camionetas modelo AA, en particular, fueron muy bien aceptadas por esos clientes, que podían usarlas tanto en la granja como para ir a la iglesia el domingo", destaca Bob Kreipke, historiador de Ford.Como el modelo TT, el modelo AA se ofrecía sólo como chasis de cabina, en dos longitudes, con motor y eje de mayor capacidad. El segmento se volvió altamente competitivo y Ford reemplazó el modelo AA por el modelo BB en 1933, utilizado en aplicaciones como vehículo de entrega, transporte de animales y ambulancia. Dos años después, Ford introdujo el modelo 50, equipado con su famoso motor V8 Flathead.En 1941, Ford vendió más de 4 millones de camionetas. El cambio de la producción debido a la guerra redujo las ventas a los consumidores, pero trajo una mayor experiencia en la construcción de camiones militares pesados y 4x4 para el transporte de personal.Un año después de la reanudación de la producción para los consumidores, en 1947, Ford aprovechó ese conocimiento para ofrecer más innovaciones a los clientes."Después de la guerra, muchos estadounidenses de las zonas rurales se mudaron a centros urbanos y suburbanos buscando trabajo, y muchos llevaron sus camionetas Ford con ellos", dice Kreipke. "Ford vio esto como una oportunidad y empezó a trabajar en una nueva generación de camionetas en 1948, que se conoció como Serie F 'Bonus Built' .Esta primera generación de la férrea F incluyó desde la F-1 de media tonelada a la camioneta F-8 mucho más grande. Con la llegada de la Serie F de segunda generación en 1953, Ford aumentó la capacidad y potencia del motor y renombró la línea. La F -1 se ha convertido en F-100 y las camionetas F-2 y F-3 se han integrado en la nueva F-250. F-4 se convirtió en F-350. Las camionetas Clase 8 formaron una nueva unidad de camiones comerciales.A lo largo de ese período, las camionetas de Ford empezaron a parecer menos utilitarias, con pintura en dos tonos, transmisión automática y sistemas mejorados de climatización y radio.La F-100 1953 introdujo nuevos elementos de serie como apoyabrazos, luces de cabina y para-sol. Con la cabina más baja y más ancha, la nueva camioneta tenía guardabarros delanteros integrados y un diseño más aerodinámico.En 1957, Ford estrenó una camioneta basada en el automóvil - Falcon Ranchero.Anunciado como "¡Más que un coche! ¡Más que una camioneta!", trajo comodidades para los consumidores.En 1961 - 44 años después del Modelo TT - Ford introdujo la cuarta generación de la Serie F. Más baja y elegante, estrenó la revolucionaria suspensión delantera "twin -I-beam" de la marca. El paquete Ranger de lujo surgió en 1967, enfatizando el confort y durabilidad, con dirección y frenos hidráulicos y chasis de perfil menor. La versión con cabina extendida SuperCab introducida en 1974 traía asientos más cómodos para usoprofesional y familiar.Con la llegada de la Serie F de sexta generación, en 1975, Ford sustituyó a la popular F-100 por la F-150, con mayor capacidad. En 1977, la Serie F asumió el liderazgo de ventas que, después de 26 millones de camionetas, Ford no perdió más.Más que vehículos de trabajo, las camionetas se estaban convirtiendo rápidamente en vehículos familiares universales, según Kreipke.