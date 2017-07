Milagro Sala, muy cerca de dejar la cárcel

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quedó al borde de obtener la prisión domiciliaria tras más de un año y medio de detención en el penal de Alto Comedero de San Salvador de Jujuy y luego de la resolución en ese sentido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, señaló este lunes ante la prensa local que recomendará a los jueces que dispusieron la prisión preventiva para Sala que ahora le concedan la modalidad de arresto domiciliario, conforme al pedido del organismo internacional.Además, el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Oscar Perassi, dio a entender este lunes que el fallo de la CIDH es de cumplimiento obligatorio: "Estamos dentro del sistema internacional de derechos humanos y vamos a respetar todos los pactos. Garantizar la vida y la seguridad de Milagro Sala lo hemos hecho y se seguirá haciendo para ella y para cualquier detenido", señaló.A regañadientes, también el gobernador jujeño, Gerardo Morales, admitió que las cautelares de la CIDH son "obligatorias" si bien se encargó de dejar sentado que su posición es contraria a los fundamentos del organismo para concederle ese beneficio a Sala. "No comparto que la CIDH otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos aunque sus cautelares son obligatorias", reconoció en Twitter.Pero a su vez presionó a los jueces para que aceleren los juicios contra Milagro Sala, para no perder tiempo en debates sobre la modalidad de detención preventiva.MACRIEn medio de las novedades que podrían modificar el curso de las condiciones de detención de Sala, el presidente Mauricio Macri tiene previsto recalar en la provincia de Jujuy este miércoles donde se reunirá con el gobernador Morales. Si bien no está cerrada la agenda del presidente en la provincia, estaba previsto que el mandatario haga una incursión en el barrio Alto Comedero, el corazón territorial de la menguada organización Tupac Amaru, impulsora de un sistema comunitario de viviendas sociales y todo tipo de servicios con el apoyo del gobierno kirchnerista.