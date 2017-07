Murió Sam Shepard

NUEVA YORK, 1 (AFP-NA). - El célebre actor y prolífico escritor Sam Shepard, que plasmó en sus obras el lado oscuro de las familias estadounidenses, falleció debido a complicaciones de una esclerosis lateral amiotrófica, o enfermedad de Gehrig, a los 73 años.Alto, delgado y atractivo a la manera de un "cowboy" renegado, Shepard "falleció en su rancho de Kentucky el jueves 27 de julio de complicaciones con ELA", una enfermedad neurodegenerativa, dijo Chris Boneau, portavoz de la familia, en un comunicado."Estaba con su familia en el momento de su muerte", añadió el vocero, que pidió respetar la privacidad de sus tres hijos y de sus dos hermanas.Shepard escribió 44 obras de teatro, libros de cuentos cortos, ensayos, memorias y hasta una canción de 11 minutos con Bob Dylan,"Brownsville Girl", en 1986. También fue nominado a un Oscar como actor secundario por el filme "The Right Stuff" ("Los elegidos de la gloria", 1983).Ganó un Pulitzer a la mejor obra teatral en 1979 por su obra "Buried Child", y fue nominado otras dos veces al Pulitzer de las tablas.Fue asimismo coguionista del filme de Wim Wenders "Paris, Texas", que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1984, de "Fool for Love" para el director Robert Altman y de "Zabriskie Point" para Michelangelo Antonioni.Uno de sus roles más recientes fue en la serie de Netflix "Bloodline".