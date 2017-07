El Municipio capacita sobre las elecciones

La Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela organizó una serie de acciones de difusión y capacitación para las elecciones 2017 "con la convicción de que el acto eleccionario constituye uno de los pilares del sistema democrático, pues habilita los mecanismos para que se exprese la voluntad popular y elija sus representantes".En el presente año se llevarán adelante elecciones legislativas en el país y en la provincia de Santa Fe. Las mismas, permitirán renovar, en la ciudad de Rafaela, 5 bancas del Concejo Municipal y además en la Provincia se elegirán 9 diputados para que ocupen un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación."El sistema electoral comprende una instancia de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde se elige entre los precandidatos de cada partido, que se desarrollará el domingo 13 de agosto. Finalmente, la Elección General, mediante la cual se definen los cargos, será el domingo 22 de octubre", indicó la Subsecretaría que está a cargo de Julia Davicino.El acto eleccionario para definir concejales se llevará adelante a través del sistema de Boleta Unica, utilizado desde el año 2011 en nuestra provincia en tanto que los diputados nacionales se votarán a través del sistema de boleta tradicional."Teniendo en cuenta que, en un mismo acto eleccionario, conviven dos sistemas distintos, se torna necesaria una correcta difusión de las instancias, los mecanismos, los cargos a elegir y los documentos habilitados para votar", subrayaron desde la Subsecretaría de Gestión y Participación.En este marco, se diseñaron folletos y afiches explicativos, con los aspectos básicos de la elección, que fueron distribuidos en todas las dependencias municipales. También se habilitaron los Centros Tecnológicos Barriales como espacios de consulta. Allí, vecinos y vecinas pueden averiguar el lugar de votación en el horario de 9:30 a 12:30, en los siguientes días y lugares:-Lunes a viernes: 2 de Abril, Fátima, Zazpe, Italia, Jardín, Güemes, Barranquitas.-Lunes y martes: Amancay.-Miércoles: Pizzurno.-Jueves y viernes: 9 de Julio.Además, se diagramó un cronograma de visitas educativas en espacios de formación municipales y no municipales con el objetivo de difundir la información básica respecto al acto electoral.MAS MESASPara las elecciones primarias del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre se habilitarán en la Provincia 410 mesas más que en las elecciones de 2015, cuando se habilitaron 7.628 según indicó el diario La Capital de Rosario. La medida fue adoptada a partir del aumento del padrón registrado por la incorporación del denominado voto joven, que permite a los menores de 16 y 17 años sufragar en las elecciones a diputado nacional.En cambio, al no estar habilitados para los comicios locales (Santa Fe es una de las ocho provincias que no adhirió a la reforma de la ley electoral nacional), esos ciudadanos serán resaltados con color amarillo en los padrones para facilitar la tarea de las autoridades de mesa al momento de la votación, consignó el matutino rosarino.