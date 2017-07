Piden juicio para De Vido por la compra de trenes

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido vaya a juicio oral y público por la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en la cual se sospecha que se pagaron sobreprecios. Ante el juez federal Julián Ercolini, el fiscal pidió que el actual diputado nacional vaya a juicio por "defraudación a la administración pública" en una causa en la que ya está acusado el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.Concretamente, el fiscal acusó a De Vido de haber firmado contratos con Portugal en 2004 y 2006 y otro similar con España en 2010 por la compra de vagones y repuestos ferroviarios que quedaron en desuso por mal estado, y en los que se habrían pagado sobreprecios.Por esa misma causa, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime está detenido desde hace más de un año por orden de Ercolini y camino a juicio oral y público; mientras que en la misma situación está su exasesor Manuel Vázquez, a quien se acusa a través de CAESA de cobrar millonarias comisiones. "En esta oportunidad vamos a solicitar que se enjuicie a los imputados por su participación en el diseño e implementación de dicha política pública. No por la política pública en sí misma, sino porque ella envuelve comportamientos delictivos", sostuvo Delgado en el dictamen al que accedió NA.Para Delgado los contratos con España y Portugal "se desplegaba bajo la dirección del Ministro de Planificación" a cargo de De Vido, por lo que tenía el control sobre la operatoria. Además, recordó que hay tres contratos que llevan la firma del exministro: uno de 2004 con Caminhos de Ferro Portugueses por la compra de 17 unidades por 3.832.696 de euros; otro con la misma empresa en 2006 por la cual se pagaron 20.221.500 de euros por 25 unidades; y finalmente uno firmado el 16 de julio de 2010 con el Ministerio de Fomento del Reino de España de 76 millones de euros por más de 1.000 unidades.El fiscal evaluó que si bien De Vido descarga la responsabilidad en sus entonces subordinados, él tenía "el poder de gobierno de los sucesos" y lo que le permitió "controlar cada paso de la maniobra y formalmente aparecer en la escena lo menos posible".REVES JUDICIALEl Tribunal Oral Federal 4 rechazó ayer el pedido del exministro De Vido de ser juzgado en juicio por jurados por la tragedia ferroviaria de Once y también otros planteos que podían demorar el inicio del proceso oral. Lo hizo el Tribunal que va a juzgar al exministro en un segundo juicio por el accidente ferroviario que se cobró la vida de 51 personas en febrero de 2012, al chocar una formación en el andén de la estación Once. A la vez, el Tribunal rechazó otros tantos pedidos de De Vido: la suspensión de la causa hasta tanto queden firmes las primeras condenas dictadas en el caso, la nulidad de la acusación y un pedido de sobreseimiento, pudo saber NA.