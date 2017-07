Barbero: “fuimos superiores”

Con cierta tranquilidad a pesar del 1 a 1 en el Coloso en el primero de los 3 partidos en una semana frente a Rivadavia de Venado Tuerto, Maximiliano Barbero, el DT del León rafaelino, se enfrentó a los micrófonos locales, donde hizo un balance del primer chico ante los venadenses por los cuartos de final de la Copa Santa Fe. “Funes se iluminó en esa última jugada donde hizo un golazo de otro partido porque no había entrado bien. El empate pone un poco de justicia al resultado porque en líneas generales, el ‘9’ demostró que fue muy superior a Rivadavia en todo el trámite, generando situaciones claras en el primer tiempo que no pudimos concretar. Ellos se pusieron en ventaja con otro terrible golazo y después el partido se nos hizo cuesta arriba. Igualmente, me voy muy contento con la actitud del equipo, que siempre intenta jugar a pesar de que la cancha no está en buenas condiciones. Y siempre busca tener el protagonismo del partido. En cancha había 3 jugadores categoría ‘97 y uno categoría ‘98, lo que habla muy bien de los pibes, ya que cuando les toca entrar, también responden de buena manera”. Esas fueron las primeras declaraciones del joven entrenador, donde acotó luego que “no se nos está abriendo el arco, como el remate de Kevin al palo. La serie está abierta y el equipo ha demostrado personalidad. Si bien en el final nos quedamos un poco por la desesperación y otro poco por el factor del viento, siempre se intentó jugar bien y llegar por los costados”. Con respecto a la rotación y con los cambios que viene acertando, Barbero sostuvo que “no es un mérito acertar con los cambios, pero cuando uno está derecho sale todo bien o cuando las cosas no van bien, por ahí ponemos un jugador que en vez de hacerle bien al equipo le hace mal. Igualmente, Guille entró algo desorientado, tratando de buscar la individual y eso fue un poco lo negativo, porque perdíamos la pelota y no nos llevaba a buen puerto. En cuanto a la rotación, todos lo saben, y a veces nadie sabe quién va a jugar porque están todos es muy buen nivel. En cada partido voy viendo la actitud, las ganas y el juego que quieren desplegar, algo que es muy importante para uno porque demuestran que la camiseta titular no les pesa y más con el gran marco de público que vino a la cancha. Ya pasó con Tiro el jueves pasado, y con el apoyo de ellos, es una inyección anímica que tienen a pesar del desgaste físico”. Al preguntarle los motivos de su expulsión, respondió que “no me gusta hablar de los arbitrajes, pero la expulsión vino porque al línea le recriminé un penal que él no vio, una mano dentro del área enfrente de él. Y le pedí explicaciones, porque el asistente en ningún momento le informó nada. Y sin decirme nada, me expulsó. Lamentablemente me van a sancionar a pesar de que no hubo ningún insulto, solo una protesta”.Con respecto segundo partido que se viene mañana por el Federal, donde el ‘9’ irá a defender la punta, Barbero añadió que “no creo que se de un trámite similar al de hoy -por el domingo-. Ellos guardaron algunos jugadores, como los dos delanteros titulares, que no jugaron. El volante por izquierda en este partido se movió de lateral izquierdo y el volante por derecha tampoco jugó. La cancha de ellos está mejor y como son locales, tratarán de ser más protagonistas. También dependerá de lo que proponga 9 de Julio a la hora de la presión y recuperación”. Por último, en cuanto a las altas y bajas, dijo que “hay una posibilidad de que Andrés Velazco llegue para este miércoles, pero David Cardelino hasta el domingo no creo que lo tengamos”.Debido a este desgastante trajín de afrontar dos competencias al mismo tiempo y de jugar cada 3 días, este martes desde las 14:15, el plantel juliense partirá hacia Venado Tuerto para enfrentar a Rivadavia mañana desde las 20:30 en el adelanto de la 5ª fecha del Federal B, Región Litoral Sur B, donde el León rafaelino llega como líder, con 9 puntos sobre 12, a 3 de su rival. En cuanto al probable equipo titular, se definirá este miércoles al medio día, luego del entrenamiento matinal en tierras venadenses. Por lo pronto, los 18 jugadores que viajarán son Julián Maina y Luciano Alderete -arqueros-; Juan Caro, Flavio Díaz, Andrés Velazco, Kevin Acuña, Martín Pelosi y Lautaro Quiroga -defensores-; Maxi Aguilar, Juan Pablo Rodríguez, Marcos Valsagna, Hugo Góngora, Federico Alustiza y Guillermo Funes -volantes-; Rubén tarasco, Andrés Origain, Kevin Muñoz y Emanuel Chingolani. Para este encuentro se confirmó que no habrá público visitante.En tanto, el polifuncional Andrés Velazco, quien volvería a la titularidad mañana tras recuperarse de una molestia, recibió 4 fechas de sanción en la Copa Santa Fe, con lo cual se perderá lo que resta del certamen. El ex Ferro había sido expulsado del banco de suplentes y luego informado en el partido ante Colón por supuestos insultos al árbitro del encuentro.