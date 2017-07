Se conoció la primera fecha y los clásicos

A tres semanas del comienzo, todavía no se oficializó el fixture de la Superliga de primera división, que en esta temporada contará con la participación de 28 equipos. Sin embargo, ayer se conoció un programa tentativo de la primera fecha del campeonato, prevista para el tercer fin de semana de agosto.Los días y horarios se confirmarán en los próximos días, una vez que sean aprobados por los organismos de seguridad.Mientras que es casi un hecho que el Superclásico entre River y Boca tendrá como escenario el Monumental, y tal como sucedió en la temporada pasada, y se disputará el 3 de diciembre.Este es el posible programa de la primera jornada de la Superliga: Boca - Olimpo, Temperley - River, Independiente - Defensa y Justicia, Arsenal - Racing, San Juan - San Lorenzo, Banfield - Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán - Gimnasia La Plata, Rosario Central - Unión, Huracán - Godoy Cruz, Belgrano - Lanús, Tigre - Vélez, Argentinos - Chacarita, Colón - Newell's, Estudiantes - Patronato.En relación los clásicos, esto es lo que se maneja a la espera de las confirmaciones: 4° Talleres vs Belgrano; 6° San Lorenzo vs Huracán; 8° Racing vs Independiente; 10° Newell's vs Central; 12° River vs Boca, 17° Unión vs Colón (18/02/18).