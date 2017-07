Se complicó la búsqueda de la avioneta por el clima

BUENOS AIRES, 1 (NA). - A una semana de la desaparición de una avioneta con tres tripulantes a bordo luego de despegar del aeropuerto de San Fernando, las condiciones climáticas adversas complicaron ayer las tareas de búsqueda de la aeronave.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó este lunes que continuaron con las tareas de rastrillaje del avión desaparecido, pero que "dada la actual situación meteorológica que continúa desde ayer, con nubes a baja altura, lluvias intermitentes, fuertes ráfagas de viento y crecida de los ríos, se hace complejo desplegar todos los medios aéreos y terrestres disponibles por cuestiones de seguridad".



POR AGUA

Por agua se mantuvo la intensidad de búsqueda, que se está realizando con patrullas de reconocimiento de Prefectura Naval Argentina y Armada Argentina con 24 embarcaciones multipropósito y sonar de barrido lateral en distintas zonas, y la Armada Nacional de Uruguay con dos embarcaciones, rastrilló las costas del país vecino, detalló el organismo.

Asimismo se sumaron a los trabajos de búsqueda el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que instaló un equipo radiogoniométrico en una embarcación de Prefectura Naval para rastrear posibles emisiones de señales de balizas de emergencia por la zona Río de la Plata.

El titular de la ANAC, Juan Pedro Irigoin, ya había admitido en la mañana de este lunes que la búsqueda era difícil debido a las condiciones meteorológicas adversas.



"DESPLIEGUE

TOTAL"

El administrador Irigoin aseguró que "el despliegue es total", en cuanto a medios destinados a la tarea, mientras deslizó que "la principal hipótesis" es que la nave sufrió un accidente, aunque aseguró que no es la única posibilidad.

"Desde que se activó el programa hasta hoy el despliegue fue total. Fue un trabajo muy profesional por gente muy capacitada. Se usaron todos los medios tecnológicos, apoyados por toda la fuerza de seguridad y aviación civil", expresó el funcionario en declaraciones a Radio la Red.

Por el momento no hay rastros del avión Mitsubishi biturbo con matrícula LV MCV que partió el lunes 24 de julio por la tarde del Aeropuerto de San Fernando con rumbo al de Las Lomitas en Formosa.

A bordo de la nave se encontraban los pilotos Matías Ronzano y Facundo Vega, y el único pasajero a bordo, Matías Aristi, hijo del dueño de la compañía agropecuaria Aibal S.A.

"La búsqueda es muy compleja. La verdad es que la alternativa más difícil para encontrarlo es el agua. Los aviones tienen una baliza para estos casos, que se activa y uno recibe señales para poder identificar dónde se ubica exactamente. Cuando caen en tierra es un elemento muy importante de hallazgo, pero cuando está sumergido en el agua, no podemos recibir esa señal", explicó Irigoin.

El Centro Coordinador de Búsqueda comandado por ANAC continuaba coordinando las actividades de rastrillaje por aire, agua y tierra.