El Hospital reducirá traslados por el tomógrafo y nuevos neurocirujanos

La compra de un moderno tomógrafo marca Toshiba y la incorporación de profesionales neurocirujanos permitirá al Hospital Dr. "Jaime Ferré" de Rafaela bajar la cantidad de derivaciones de pacientes a centros de salud privados o al Hospital "José María Cullen" de la ciudad de Santa Fe. Así lo confirmó a este Diario el director del efector público, Dr. Jorge Bertram, durante una recorrida por el sector que se encuentra en plena refuncionalización para convertirse, en los próximos meses, en la sede del servicio de imágenes.

Bertram se mostró muy conforme con el balance de acciones de la gestión que comparte con el equipo directivo integrado también por los doctores Diego Lanzotti y Gabriel Cáceres. "Trabajamos muy bien en la planificación, en la toma de decisiones y sentimos que vamos mejorando muchos aspectos que hacen al servicio de salud, no solo con la incorporación de nuevas áreas o profesionales sino también con el espacio de trabajo o de atención al paciente, según sea el lugar desde el que se lo mire", explicó.

La empresa adjudicataria de la obra, que cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de pesos, comenzó a intervenir la antigua Guardia y un viejo quirófano el lunes 10 de julio pasado. "Se deben recuperar las paredes, techos, pisos, aberturas, la infraestructura eléctrica. Quedará un espacio prácticamente nuevo en 90 días que es el plazo de ejecución", explicó Bertram mientras observaba a los trabajadores picando las paredes.

"En el mientras tanto, la licitación para comprar el equipamiento ya se hizo, la empresa elegida entregará un tomógrafo marca Toshiba pues el Ministerio de Salud realizó las evaluaciones y autorizó tanto los procedimientos administrativos como el equipo mismo. El deseo es que en octubre concluya la obra edilicia y luego se instale el equipamiento para que en diciembre o antes pueda estar operativo", afirmó Bertram.

El nuevo equipamiento funcionará en el marco del Servicio de Imágenes del Hospital donde "se trabajará con el personal ya existente, a la vez que están en marcha concursos de ingreso para sumar nuevos profesionales al área, no solamente médicos sino técnicos, enfermeros y camilleros". Hasta ahora, este servicio cuenta con las prácticas de rayos y ecografía en tanto que los pacientes eran derivados al sector privado cuando requerían una tomografía.

"Por eso a partir de la entrada en funcionamiento de este nuevo equipo se reducirán significativamente los traslados, primero los locales y luego a Santa Fe, porque también vamos a contar con neurocirujanos. Hasta ahora, si al paciente hay que intervenirlo quirúrgicamente, debía ser derivado al Hospital Cullen de Santa Fe. Una vez que tengamos en funcionamiento este nuevo servicio con el personal especializado, entonces vamos a dejar de hacerlo, lo cual es muy importante", explicó el director del "Jaime Ferré".

El tomógrafo tendrá como "principales usuarios" a las víctimas politraumatizadas de los accidentes de tránsito y en particular a los pacientes que ingresan con traumatismos de cráneo severo. A la lista también se suman personas que sufren un accidente cerebro vascular y otras patologías de origen abdominal, de la parte ósea o tejidos blandos (que generalmente van acompañadas con la resonancia).

Por último, Bertram, destacó que el plan de mejoras por sector implementado en las instalaciones del Hospital en barrio 9 de Julio, en el que trabajan más de 500 personas, es posible "con apoyo del Ministerio, de la Cooperadora y del Voluntariado".