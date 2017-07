Saglione destacó el interés de una veintena de firmas por el Acueducto

El Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, destacó el interés de empresas pequeñas y medianas de la región en participar de la licitación pública internacional de la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón, que permitirá -eventualmente- que llegue hasta nuestra ciudad. Recordemos que los sobres se abrirán el próximo miércoles 23 de agosto.

En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el funcionario provincial indicó que "hay muchas empresas interesadas. Tuvimos a mediados de julio una reunión en la ciudad de Santa Fe con las empresas constructoras que han pedido información, detalles del pliego licitatorio que se utiliza para esta obra. Fue la reunión más convocante que hubo para un trabajo de esta naturaleza", describió.

"Es natural que para una licitación de este tipo, de cierta relevancia, no haya consultas individuales por parte de las empresas y se realicen este tipo de reuniones convocadas desde la propia licitación, brindando detalles de la licitación, más allá de lo que puedan acceder desde la página web de la provincia, en donde está disponible de forma gratuita el pliego", comentó el funcionario sobre el encuentro que se desarrolló el pasado 14 de julio.

"Fue la reunión más concurrida de la que tenga registro. No solo estuvieron de la ciudad de Santa Fe. Las empresas de otras localidades, sobre todo de Rosario y de la ciudad de Buenos Aires, estuvieron siguiendo este encuentro a través de una teleconferencia. Fueron más de 20 empresas estuvieron participando. Esto pone de manifiesto que, como era de esperar, por la magnitud de obra que estamos hablando, ha despertado mucho interés. Esto hace presumir que vamos a tener un proceso muy competitivo, lo que favorece los precios que puedan recibirse cuando den sus cotizaciones", dijo y agregó que también hubo consultas concretas por el pliego por parte de empresas que no participaron de este encuentro.

Recordemos que la obra que avanzará en cinco frentes y que ninguna empresa puede tomar más de dos tramos. Esto permite que haya una mayor competitividad y que, al menos, haya tres firmas distintas trabajando de forma simultánea. Demandará una inversión superior a los 2.600 millones de pesos durante los 24 meses de plazo.

El recorrido del acueducto incluirá a las localidades de Matilde, San Mariano, Sa Pereyra, Angélica, Susana, Rafaela, San Carlos Centro y San Carlos Sur, beneficiando a más de 300 mil santafesinos se informó al tiempo que en el futuro se podrá extender a otros pueblos y ciudades, como Sunchales.



"NO CREO QUE LO HAYA DICHO"

En la columna "Entretelas de la política" que se publica los domingos en el Suplemento Económico del diario Clarín, el autor Ignacio Zuleta, en la edición del pasado 23 de julio, publicó: "Rogelio Frigerio, vigilante de esos asuntos de provincias, no recibió aún el plan, pero lo calificó ante Mauricio Macri como un disparate". El plan al que hacía alusión era la propuesta presentada por el Gobierno de Lifschitz para que la administración macrista pague lo que le debe a Santa Fe por la mala detracción de la coparticipación, determinado por la Corte Suprema de Justicia

Consultado sobre este punto, Saglione descreyó de la versión: "Me ha tocado interactuar en varias ocasiones con el Ministro Frigerio en este año y medio de gestión de Gobierno. Considero que es una persona absolutamente respetuosa y no creo que haya catalogado así a la propuesta que presentó la Provincia. Incluso, porque durante la presentación, tuvimos la participación de muchos de los partidos políticos, incluso, del oficialismo nacional, que aportaron legisladores de la UCR ligada a Cambiemos o de Luciano Laspina del PRO. Ninguno de ellos tildó o calificó negativamente la propuesta. Todo lo contrario: la ponderaron", replicó Saglione.

¿Llegará el reclamo nuevamente a la Corte Suprema de Justicia? Para Saglione, "el fallo marca que durante 2008 y 2009, el diálogo político no estuvo a la altura de las circunstancias y no pudo resolver un conflicto entre dos niveles de Gobierno. Es por ello que Santa Fe terminó en la Corte. Ya tenemos un fallo y lo que queda es hacerlo cumplir. Si tuviéramos que recurrir nuevamente a la Justicia para que resuelva este conflicto, lo que estaríamos dando es una señal absolutamente negativa: que otra vez no triunfó el diálogo político. Esperemos darle otra señal a la sociedad".