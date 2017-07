El “9” tuvo su premio al final

Apelando los dos equipos a la rotación, en virtud de la doble competencia y de la actividad cada 72 horas, 9 de Julio y Sportivo Rivadavia igualaron ayer 1 a 1 en el Germán Soltermam, que contó con un buen marco de gente pese al clima, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Santa Fe, con lo cual la serie quedó abierta y se definirá el próximo domingo en Venado Tuerto. Pero antes, este miércoles, también en el sur provincial, habrá otra historia, porque se volverán a enfrentar en el adelanto de la 5ª fecha del Federal B.Se puede decir que el viento fue el principal protagonista del primero de los 3 cruces entre ambos en una semana. Porque en los primeros 45’ el local no lo pudo usufructuar por falta de puntería, sobre todo en remates de media distancia. Kevin Muñoz quedó sólo ante Ferri en un mano a mano tras una brillante asistencia de Aguilar, pero el palo derecho le impidió abrir el marcador. Y luego el Papita estuvo muy cerca con un remate de afuera del área que rozó el palo izquierdo del portero. En cuanto a lo futbolístico, el León vestido de rojo no pudo desbordar por los laterales y no encontraba los espacios como para vulnerar la sólida defensa de la visita, que tiene jugadores de buen pie más allá de que casi no pisó el área de Maina. De todos modos, el trámite fue parejo y por momentos intrascendente.En la segunda parte, fueron los venadenses los que tuvieron al viento como aliados. Y enseguida aprovecharon esa ventaja, porque en la primera llegada clara, a los pocos segundos, lastimaron con un golazo de 25 metros de Romero, que la colocó al ángulo más lejano de Maina que nada pudo hacer.Pese al cimbronazo, el local fue en busca de la paridad y con el correr de los minutos, Barbero fue poniendo en cancha lo mejor que tenía. Con Góngora, Tarasco y Funes adentro, el “9” empezó a atacar con mucha gente pero le costaba jugar por abajo, desequilibrar y llegar con peligro. En los minutos finales, los dos sintieron un poco el cansancio producto del trajín y en una de las últimas, Funes -que lleva 5 goles en 8 partidos, 4 por Copa y venía de convertir el histórico gol ante Colón-, con una chilena bárbara desde el punto del penal que dio en el travesaño y en el arquero antes de meterse al fondo de la red, clavó el 1 a 1 merecido, porque el dueño de casa fue mucho más que la visita. De tanto insistir y buscar, el “9” tuvo su premio con el tiro del final y sigue vivo en el certamen provincial y en el Federal. Ahora deberá defender la punta de uno y buscar la clasificación a semifinales en otro en estas dos excursiones bravas que se vienen en Venado en pocos días.