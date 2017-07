Allasino estrenará obra en Buenos Aires

Microteatro es un éxito mundial y en agosto estrenará su primer espacio en Argentina con la propuesta de repensar una salida en la ciudad. En un mismo espacio de Palermo abren seis salas teatrales de 15 metros cuadrados, con obras de teatro de 15 minutos para 15 espectadores como máximo.Microteatro llega de la mano del productor de cine Pablo Bossi y de la actriz y productora Julieta Novarro. Marca el debut de Elena Roger, Mey Scapola y Shumi Gauto en la dirección teatral y entre los primeros artistas se confirma la presencia de Flor Torrente, Héctor Bidonde, Diego Corán Oria, Matías Mayer, Diego de Paula, Noralih Gago, bajo la minuciosa curaduría de María Figueras, María Marull y Mey Scapola.Todos los meses Microteatro Buenos Aires cambia de eje temático y repone por completo su cartelera con nuevas obras. En agosto el tema de la programación es "Por dinero", en septiembre "Por amor", en octubre "Por sexo", en noviembre "Por el futuro" y en diciembre "Por la familia"."Es un planteo diferente el de Microteatro -explica Mey Scapola del equipo de curaduría- no sólo por la duración de las microficciones sino también por la cercanía entre actores y público ya que cada puesta pasa a ser performática. La estimulación de los sentidos hace que esta salida se convierta en una experiencia nueva, cada vez".Ubicado en la calle Serrano 1139, a metros de Avenida Córdoba, este nuevo espacio juega con lo rústico de la instalación preexistente y lo vanguardista de las remodelaciones.Se presenta en dos pisos: en planta baja se ubica el bar que cuenta con una gran barra de terrazo como protagonista del ambiente. También hay un patio de estilo tropical donde el espacio verde invita a quedarse. En el primer piso se encuentra la antesala en donde una actriz anfitriona explica de qué trata cada obra, para después ingresar a cada una de las 6 salas.En ese marco el rafaelino Marcelo Allasino dirigirá la obra de su autoría “MONEY4NOTHING”.El elenco está integrado por María Rosa Frega o Analía Malvido y Luciano Ricio o Matilde Campilongo.Allasino cuenta con la colaboración artística de Juan Parodi y completan el equipo Constanza Balsategui, Asistente de dirección, Nicolás Diab, Música, Mauricio Casaretto, video, Salvador Aleo, Escenografía y los rafaelinos, Gustavo Mondino en Vestuario, Angelina Huguenet en Gráfica y Lea Bauducco en Fotografía.Desde sus redes sociales anticipa, “Todo tiene un precio las necesidades básicas, el entretenimiento, el placer, los cuerpos, los sueños, las ideas.En una entrevista/ feria/ exhibición/talk show/ remate una entrevistadora entrevista a un/a artista desesperado/a y exhorta al público a ponerle precio a lo más sagrado: su deseo.En 2009, 50 artistas (directores, autores y actores) irrumpieron en un antiguo prostíbulo de Madrid a punto de ser demolido. En las 13 habitaciones del burdel se instalaron 13 grupos autónomos con la idea de crear obras teatrales de 15 minutos para un público menor a 15 personas por habitación, sobre un tema en común: la prostitución. Con difusión en redes sociales y altísima repercusión en la prensa, antes de dar sala por primera vez ya había colas y colas de gente esperando para entrar. Fue sold out desde entonces. La historia creció desde ese inicio hasta el día de hoy, con 12 sedes de Microteatro en todo el mundo. Sin ninguna inversión en publicidad, con difusión únicamente a través de redes sociales y comunicados de prensa, el experimento fue un éxito. Antes de comenzar la función, más de 200 personas hacían fila para entrar horas. El impacto de dicho acontecimiento animó a buena parte de los participantes y a algunos nuevos miembros a abrir de manera permanente un espacio que reclama el público, y que funciona para personas de diferentes edades y status social. Hoy existen sedes en: Miami, Barcelona, Madrid, Málaga, Guadalajara, Sevilla, Valencia, Veracruz, Lima, Aguascalientes, Monterrey y Puebla.Microteatro es un espacio plural donde todos tienen la posibilidad de exponer sus propuestas teatrales. Sólo se admiten guiones inéditos o estrenados previamente en Microteatro, que tengan una duración máxima de 15 minutos, que se ajusten a alguna de las temáticas que se proponen mes a mes y que ofrezcan un guión, es decir, no se admiten sinopsis, escenas sueltas, sino la obra con su respectivo inicio, desarrollo y desenlace. La fecha límite para presentar proyectos es hasta 60 días antes del comienzo de cada temática.