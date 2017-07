Suspenden a agente de la GUR tras un choque

En la mañana de ayer, se produjo un accidente en calle 26 de Enero luego que un automóvil -que circulaba en contramano- colisionó, en la esquina con calle Storni, con una camioneta. El primero en llegar al lugar fue un móvil de la Guardia Urbana, quien constató que la persona que manejaba el rodado que provocó el accidente era agente de la GUR que estaba de franco. "Nos enteramos porque la GUR fue quien primero llegó al lugar, hizo el llamado al 911, cosa que consta en el libro de actas”, remarcó el Jefe de Gabinete, Eduardo López, porque el municipio, como se trató de un agente municipal, trabajó sobre el tema.

Según testigos del episodio, que asistieron al lugar luego del accidente, informaron que el mismo se produjo en situación de conducir en contramano y en aparente estado de ebriedad de una de las partes involucradas. Un automóvil Ford K negro, terminó sobre una vereda en esquina Storni y 26 de Enero a las 7 de la mañana de ayer. El auto venía transitando contramano por calle Storni y, según se constató, terminó sobre la vereda luego de impactar con una camioneta al girar en 26 de enero.

El vehículo era conducido por M. P. de 29 años de edad, empleada de la GUR, que ayer estaba de franco y que habría admitido estar alcoholizada.

Luego del hecho tomó intervención el 107 que hizo que la persona que se accidentó quedara a disposición de los servicios médicos. Esta persona fue asistida y posteriormente trasladada a su domicilio. “Cuando nos enteramos de esto, pedimos a personal policial que tramite ante Fiscalía la posibilidad de asistencia en el hospital y un test de alcoholemia y también la visita del médico municipal”, explicó López.

“Pero cuando la policía y el médico municipal se presentaron en su domicilio, en dos oportunidades, la persona no se encontraba y tampoco atiende los teléfonos”, detalló a la vez que agregó que “también dimos aviso al Fiscal Municipal, Daniel Galoppo, de todo lo sucedido para que tome intervención”, dijo.

Por todo esto se dispuso una suspensión provisoria de 10 días que está contemplada dentro de la Ley N° 9.286 para iniciar las actuaciones sumariales y para que esta persona que realizó este tipo de inconducta, no vuelva a presentarse a trabajar hasta tanto no se esclarezca bien la situación por la que se provocó este accidente. “Vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para determinar bien las circunstancias y vamos a tener la mayor de las sanciones dentro de lo que permite la Ley en las actuaciones sumariales para sancionar, si hubiera una falta, a la agente municipal involucrada en este accidente”, finalizó López.