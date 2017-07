Catorce muertos en violenta elección de la Constituyente en Venezuela

CARACAS, 31 (AFP-NA). - Al menos 14 muertos, choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ataques a centros electorales y bloqueos marcaron la violenta jornada de votación de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, que según la oposición pone en jaque la democracia de Venezuela. Militares y policías se enfrentaban en un batalla campal en Caracas y otros puntos del país con un cruce de bombas lacrimógenas, perdigones, piedras y cócteles molotov, que en algunas zonas fueron mortales.

Los comicios para elegir de forma "fraudulenta" una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes, a la medida de Nicolás Maduro, confirmaron la soledad del oficialismo: urnas semivacías en buena parte del territorio y solo puntos electorales concurridos en donde el chavismo se preparó para ello.

Dos adolescentes, de 17 y 13 años, y un militar murieron en el occidental estado Táchira, fronterizo con Colombia, otros tres hombres en Mérida y uno en Lara (ambos, noroeste), en protestas entre sábado y domingo, en el marco de la elección. Aunque la Fiscalía no los vinculó aún con móviles políticos, un candidato a asambleísta murió la noche del sábado en Ciudad Bolívar (sureste), y un dirigente juvenil opositor de un disparo esta madrugada en la costera Cumaná, entre otros.

Con esta jornada violenta llegan a más de 125 los muertos en cuatro meses de protestas que exigen la salida de Maduro, según la Fiscalía. Con carros blindados y lanzando bombas lacrimógenas, militares irrumpieron violentamente en los barrios El Paraíso y Montalbán (oeste de Caracas), en Maracaibo (oeste) y en Puerto Ordaz (sureste) buscando manifestantes que bloquearon calles con barricadas.

Ocho millones de empleados públicos, usuarios de las bolsas de comida CLAP (adaptación de la libreta cubana de racionamiento), beneficiarios de las misiones sociales y adjudicatarios de viviendas públicas están en el centro de la ayuda social bolivariana. Amenazas, coacciones, incluso por teléfono, menudearon en los últimos días de campaña electoral, por lo que la Fiscalía General de la República ha abierto una investigación.



"UN PASO HACIA

LA DICTADURA"

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que con esta convocatoria, Venezuela está dando "un paso hacia la dictadura". "No aceptaremos un gobierno ilegítimo. El pueblo venezolano y la democracia prevalecerán", escribió Haley en un tuit. Estados Unidos sancionó a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro, entre ellos a Lucena, acusados de quebrar la democracia, violar derechos humanos o por corrupción.

Colombia, Panamá, Perú y Argentina anunciaron que desconocerán la Constituyente, y Washington amenazó con más sanciones.



"BAÑADA EN SANGRE"

Militares custodiaron los centros electores donde acuden los seguidores del gobierno a elegir a 545 asambleístas de un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido. "Esta Constituyente nace bañada en sangre. Nace ilegítima porque es muy difícil poder auditar la cantidad de personas, pero técnicamente podemos verificar que hubo muchas irregularidades", aseguró el analista Nícmer Evans, socialista crítico de Maduro.

La presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, aseguró que "solo hubo focos de problemas" en algunos lugares y que la afluencia de votantes era nutrida, por lo que el cierre de urnas se postergó hasta las 19H00 locales (23H00 GMT). El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, dijo que más de 100 máquinas de votación fueron destruidas en actos de violencia alentados por "factores políticos".

Dirigentes amenazaron con que la Constituyente anulará al Parlamento y a la fiscal general Luisa Ortega, chavista que denunció un quiebre de la democracia. Pero la excanciller y candidata Delcy Rodríguez dijo a AFP que la Constituyente "no es para aniquilar al adversario", sino para promover el diálogo.

La oposición se marginó de la Constituyente alegando que no fue convocada en un referendo y que su sistema comicial fue hecho para que el gobierno la controle y redacte una Carta Magna que instaure una dictadura comunista.