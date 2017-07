Historia de dos hermanas que ayuda a pensar...

Con buen suceso fue estrenada la obra “Fraternidad”, con tres funciones en la colmada sala "Luis Remonda" del Centro Ciudad de Rafaela. El texto fue escrito por el autor marplatense Mariano Moro y es protagonizada por las actrices María Rosa Luciano y Beatriz Bouhier (del elenco del CCR), bajo la dirección de Arturo Gentilini.

Como en la mayoría de las relaciones humanas y familiares, transcurren momentos con buenos diálogos y también de los otros en la que, en este caso, dos hermanas no se guardan nada... ¿Será la verborragia de Marta y Lucía o también están envalentonadas por la simulación del consumo de champagne durante casi toda la puesta?

Marta vive en Salta y recibe la visita de Lucía, radicada en Buenos Aires. Por momentos, Marta se muestra pedante de jactarse ser una "mujer brillante" y hablar cinco idiomas, y menosprecia a su hermana menor por ser "villera"...

Ambas sufrieron el exilio político por su militancia supuestamente en la década de los 70, Marta se declara montonera y en cambio Lucía ha tenido un trabajo más de base en las villas, pero esta última le recrimina que su ex marido, Sergio, trabaje en una empresa que vende armamentos y tenga vinculaciones con la ETA, organización terrorista española...

Las dos tienen un pasado en común de crianza familiar, pero Marta muestra una y otra vez esa supuesta superioridad de ser la hermana mayor sobre Lucía, diciendo que la menor era despreciada y no tan querida por sus familiares. Al mismo tiempo, de los diálogos surge que Lucía tiene un trabajo fijo y su hermana vive de la pensión de su mamá...

En varios momentos de la puesta en escena aparece en Marta la idea de suicidio debido a su soledad, a no soportar vivir en una provincia norteña, sus hijas que hacen su vida, su ex marido que anda con una joven cancerosa. No es casualidad que esté presente un revólver al que va a recurrir casi al final de la trama, disparando un tiro y simular que se habría muerto...

Ante esta situación, aparece la otra versión de Lucía sobre su relación vincular con su hermana, cuestionándose sobre su vida, por qué tomó esa decisión, pero de repente Marta vuelve a la escena porque en realidad no se había muerto, el revólver era de juguete.

Se trata de la vida de dos mujeres que manifiestan sus egos, sus fracasos, sus frivolidades, el compromiso con sus proyectos políticos, sus celos y engaños (Lucía tuvo una relación amorosa con Sergio), sus peleas sobre el pasado, sus admiraciones... las contradicciones propias de la vida. ¿Cuántas veces tenemos esas actitudes y reacciones con nuestros familiares y amigos?

A decir verdad, en distintas partes de la obra con largos parlamentos incluyen fuertes palabras procaces y agraviantes, que generan carcajadas entre el público, pero conviene resaltar que en la función del sábado último hubo 2 niños, cuando se trata de una tragicomedia para adultos...

Ciertamente, falta casi un año para la nueva edición del Festival de Teatro de Rafaela, ¿"Fraternidad" no está en condiciones de presentarse en el concurso de coproducciones locales para ser seleccionada?



NUEVAS FUNCIONES

La obra "Fraternidad" será repuesta los domingos 6 y 13 de agosto a las 20:30 horas. Considerando la capacidad limitada de la sala, recomiendan reservar la entrada al teléfono 503124 de 16:00 a 20:00: $ 120 la general y $ 100 para socios, jubilados y estudiantes.