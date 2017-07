¿A quien interesan las PASO?

Obvia y definitivamente a la sociedad no; de allí que el diputado Norberto Nicotra proponga que este sistema de definición de candidatos partidarios por parte de la ciudadanía sea opcional para los empadronados; "si bien Santa Fe fue pionera en disponer que no haya primarias donde exista una sola lista por cada Partido ó donde cada representación política tenga una sola lista (9 ciudades y 94 comunas), insisto en que no deben ser obligatorias", explica el legislador rosarino.En Santa Fe dentro de dos semanas habrá Paso en las elecciones nacionales del PJ y el FPCyS, que forman parte de las marcas más importantes -junto con el unipersonal Jorge Boasso- . Cambiemos y el massismo seguirán de largo rumbo al 22 de octubre; pero no deberán descuidar las marcas: una mala elección el domingo 13 de este mes los obligaría a sacrificarse mucho más para las generales, aunque algunos tomen las Paso como un "test match" ó "gran encuesta" para ajustar estrategias.El oficialismo nacional, obsesionado con la "madre de las batallas" en la provincia de Buenos Aires, donde las Paso en la categoría senador nacional (en Santa Fe se eligen solo diputados nacionales) podrían deparar estupores, quiere asegurarse la preliminar del 13 de agosto en el tercer distrito electoral del país, y para ello este lunes desembarcará en esta capital el presidente Macri con un acto "360º" insólitamente "selectivo" (habrá que inscribirse previamente por mail ante la organizadora Fundación Pensar) en el estadio cubierto Angel Malvicino" del Club Atlético Unión.¿Acreditarán al candidato rebelde Jorge Boasso que, yendo por afuera con el Partido Unite invoca su firme pertenencia a Cambiemos, y llevará una boleta más identificadora con el Frente oficialista que la del propio Albor Cantard? Y la pregunta incómoda: ¿este acto es para soldar la figura de Cantard con la de Macri, ante la virtuosa performance del ex-compañero de fórmula de Miguel del Sel, donde cada voto que obtenga Boasso lo trasiega de Cantard, permitiéndole achicar la brecha al FPCyS? José Corral, el referente de Cambiemos en Santa Fe hizo bajar hace 15 días a "Lilita" Carrió (quien profirió desafortunadas expresiones en contra de Antonio Bonfatti que fueron rechazadas por todo el arco político santafesino); sobre el filo de la semana pasada inauguró obras en esta ciudad y cenó con empresarios el Jefe de Gabinete Marcos Peña. Y este lunes al mismísimo presidente Macri. ¿Qué panorama le muestran las encuestas? ¿Por qué hay que asegurar las Paso de semejante manera? Si al fin y al cabo, como dijimos, Cambiemos no tiene internas este 13 de agosto.Para profundizar hasta el paroxismo la polarización con Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno nacional forzó una sesión especial de la Cámara de Diputados -a sabiendas que no tenía los votos- para expulsar del Cuerpo al socialmente vilipendiado Julio De Vido. Una cruel manipulación psicológica a toda la sociedad, pensada y dirigida hacia la provincia de Buenos Aires para profundizar el rencor ó "voto miedo" hacia el kirchnerismo, con trascendencia nacional para, de paso, ahondar la grieta en el resto de los argentinos. En Santa Fe el "cristinismo" al cual tanto teme en Buenos Aires el gobierno está encarnado por el "Chivo" Rossi, hoy punteando las encuestas frente a su contrincante interna Alejandra Rodenas, que confía ganarle las Paso dentro de dos semanas. Rodenas no debería criticar tan ácidamente a Rossi en la campaña porque, de una manera u otra, formarán parte de la misma lista rumbo al 22 de octubre.Diego Giuliano se enfrenta al desafío de convencer a la población sufragante que él -y no Granata- es el candidato de Massa en la provincia de Santa Fe.El gobernador Miguel Lifschitz se hizo cargo definitivamente de la suerte de su pupilo Luis Contigiani en el FPCyS. El ingeniero primer mandatario cuando decide jugar fuerte lo hace sin amagues; un final satisfactorio de la grilla encabezada por Contigiani le permitiría discutir liderazgos internos, como por ejemplo la posibilidad de reformar la Constitución con reelección; y según sus seguidores "posicionarse en la tercera vía nacional, no se olviden que declaró que le gustaría ser presidente de la Nación", ironizan.Lifschitz junto al senador por San Cristóbal Felipe Michlig, que había peleado por esa obra hace añares, vieron cumplirse el sueño del hospital de mediana complejidad de Ceres, "uno de los más modernos de América Latina", señaló el Gobernador que cortó las cintas el pasado viernes junto a sus dos predecesores: Hermes Binner (en cuya gestión se diseñaron 4 hospitales y 80 centros de salud, la mayoría en funciones) y Antonio Bonfatti quien les dio el envión para que Lifschitz antes de irse pueda inaugurar un par de hospitales más.Obras y campaña: el Gobernador le respondió a una nota del lord mayor santafesino José Corral, quien pretendía sentarse a la mesa de negociaciones por los 50 mil millones de acreencia que tiene la Nación para con Santa Fe, cuando en su momento dijo que no era oportuno reclamar esa deuda en plena etapa proselitista. El Gobernador le dijo a Corral que la única autorizada por la Constitución para negociar las deudas es la Provincia; pero que se quede tranquilo, Santa Fe, como el resto de las ciudades y comunas recibirá lo que le corresponde por coparticipación cuando Macri comience a saldar la deuda.