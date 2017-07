Liga: Ferro ganó, suma puntaje ideal y quedó como único líder

Ferrocarril del Estado se quedó con un partido durísimo ante Brown de San Vicente, suma puntaje ideal en este inicio del torneo Clausura de la Primera A y quedó, aprovechando el empate de Atlético en el adelanto y que aún no jugó Florida, como único puntero del certamen.Los de barrio Los Nogales pudieron festejar gracias al tanto de Martín Albertengo de cabeza, a los 2 minutos del complemento.El conjunto dirigido por ‘Beto’ Medrán suma 9 puntos y quedó como líder absoluto, por lo menos hasta mañana que Florida de Clucellas (tiene seis) visite a Argentino Quilmes en barrio Italia. En el adelanto del jueves, Atlético de Rafaela igualó 2 a 2 en su visita a Argentino de Humberto.El domingo no fue una jornada favorable para el resto de los equipos de la ciudad ya que Peñarol fue goleado en Sunchales por Libertad 5 a 1, Ben Hur cayó por la mínima en Ramona y Sportivo Norte no pudo con La Hidráulica en Frontera.La tercera fecha del Clausura de la Primera A tendrá continuidad en la noche del martes con el postergado entre Argentino Quilmes y Florida de Clucellas. Dicho juego comenzará a las 22 hs (Reservas 20:30) y será arbitrado por Guillermo Tartaglia. La ‘Flora’ jugó por Copa Santa Fe el pasado sábado ante Atlético y es por esto que este cotejo liguista fue programado para mañana. Debido a su participación en este mismo certamen provincial 9 de Julio postergó (aún sin fecha de disputa) su enfrentamiento ante Unión de Sunchales.La Hidráulica, Argentino de Humberto y Argentino Quilmes son los que aparecen en la lucha por la permanencia. Vale recordar que en este 2017 el último descenderá directo a la Primera B y el penúltimo jugará una promoción con el perdedor del ascenso en la segunda categoría liguista. El ‘Cervecero’ (0.932) aún no jugó su partido pero si lo hicieron los de Frontera (0.750) y Humberto (0.813).Cancha: Ferrocarril del Estado.Arbitro: Franco Ceballos.Reserva: 0-1ST 2m Martín Albertengo (F)Cancha: Deportivo Libertad de Sunchales.Arbitro: Ariel GorlinoReserva: 0-0PT 10m Martín Albarracín (L), ST 3m y 10m Federico Campo (L), 20m Monserrat (L), 26m Matías Bahl (P) y 43m Fabricio Mandrile (L).Cancha: La Hidráulica de Frontera.Arbitro: Sebastián Garetto.Reserva: 4-1PT 2m Leandro Merlino (SN), 7m Pedro Asís (LH), de penal, ST 42m Andrés Saavedra (LH).Expulsado ST 18m Fabio González (SN).Cancha: Deportivo Ramona.Arbitro: Roberto Franco.Reserva: 4-3ST 45m Rolando Domingorena (DR).